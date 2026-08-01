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Ο δημοσιογράφος είχε καταγγείλει προηγουμένως δυσλειτουργίες, παρεμβάσεις στην επικοινωνιακή στρατηγική και την ύπαρξη παράλληλων κέντρων λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό του κόμματος.

Καρυστιανού χαρακτήρισε θετική την αποχώρηση όσων λειτουργούν ανασταλτικά και άφησε αιχμές για τον χαρακτήρα του πρώην υπευθύνου επικοινωνίας.

Το νέο πολιτικό εγχείρημα αντιμετωπίζει εσωτερικούς τριγμούς, καθώς έχουν προηγηθεί οι αποχωρήσεις των Βασίλη Κοκοτσάκη, Θανάση Παπανικολάου και η αποστασιοποίηση του Δημήτρη Σαββίδη.

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Η δημόσια αντιπαράθεση που ακολούθησε την αποχώρηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» συνεχίζεται, με τη Μαρία Καρυστιανού να δίνει τη δική της απάντηση στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν.

Μιλώντας στο CRETA TV για την αποχώρηση του μέχρι πρότινος υπεύθυνου Επικοινωνίας του κόμματος, η κ. Καρυστιανού δήλωσε ότι «καλύτερα να αποχωρούν όσοι μας κρατάνε πίσω», υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν ανακόπτει την πορεία του πολιτικού φορέα.

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Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο Θανάσης Αυγερινός, σημειώνοντας ότι «ο τρόπος που έφυγε δείχνει τον χαρακτήρα του», απορρίπτοντας ουσιαστικά τις επικρίσεις που εκείνος διατύπωσε μετά την αποχώρησή του.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ημέρες μετά τις καταγγελίες του δημοσιογράφου, ο οποίος είχε κάνει λόγο για δυσλειτουργίες στο εσωτερικό του κόμματος, για παρεμβάσεις στην επικοινωνιακή στρατηγική και για την ύπαρξη παράλληλων κέντρων λήψης αποφάσεων.

Η δημόσια αυτή σύγκρουση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Θανάσης Αυγερινός δεν ήταν ένα περιφερειακό στέλεχος, αλλά ο άνθρωπος που είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή τον ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα της επικοινωνίας του νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Οι προηγούμενες αποχωρήσεις

Ανεξάρτητα από το ποιος έχει δίκιο στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση, ένα νέο πολιτικό κόμμα κρίνεται πρωτίστως από την ικανότητά του να διατηρεί τη συνοχή του. Όταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφονται αποχωρήσεις στελεχών και μάλιστα ανθρώπων με σημαντική επαγγελματική και πολιτική εμπειρία, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα. Η εμπειρία ενός παλιού δημοσιογράφου δεν είναι στοιχείο που συνήθως περισσεύει σε ένα νέο πολιτικό εγχείρημα· αντίθετα, αποτελεί συχνά πολύτιμο κεφάλαιο, ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη αποχώρηση από το νέο πολιτικό εγχείρημα. Είχε προηγηθεί ο πραγματογνώμονας πυρκαγιών και τεχνικός σύμβουλος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος είχε στηρίξει εξαρχής την πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά αποχώρησε δηλώνοντας ότι «το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα».

Την ίδια περίοδο αποχώρησε και ο απόστρατος πτέραρχος Θανάσης Παπανικολάου, ενώ δημόσια είχε αποστασιοποιηθεί και ο Δημήτρης Σαββίδης, γεγονός που δείχνει ότι οι εσωτερικοί τριγμοί είχαν εμφανιστεί αρκετά πριν από την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού.