Αιφνίδια εισαγωγή του δημοφιλούς τραγουδιστή σε δημόσιο ψυχιατρείο χωρίς να αποκαλύπτεται ο λόγος

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη σήμερα (14.08.25) σε δημόσια ψυχιατρική κλινική που εφημέρευε. Σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγωγή του έγινε με εισαγγελική παραγγελιά, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί οι λόγοι. Πάντως όταν έγινε γνωστή η σχετική είδηση, η πρώτη διαρροή μιλούσε για εισαγωγή με την δική του συναίνεση, όσο και της οικογένειάς του. Και ότι το επόμενο διάστημα, πάλι μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική.

Το πολύ κλειστό περιβάλλον του δεν εξηγεί τους λόγους αυτής της αιφνίδιας εισαγωγής του δημοφιλούς τραγουδιστή σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Και ο πλέον κοντινός του συνεργάτης, δεν απαντά σε τηλεφωνικές κλήσεις.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί στο παρελθόν για τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική όσο υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει μιλώντας στον Alpha, αιτία της νοσηλείας του ήταν η σοβαρή μορφή αγοραφοβίας που αντιμετώπιζε.

Επιπλέον ο Μαζωνάκης τα τελευταία χρόνια είχε έντονη αντιδικία με συγγενικό του πρόσωπο, πιθανότατα για οικονομικούς λόγους.