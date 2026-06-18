Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα γνωρίσαμε ως cooling breaks (διαλείμματα δροσιάς), αλλά πλέον έχουν μετονομαστεί σε hydration breaks (διαλείμματα ενυδάτωσης) και ήδη αποτελούν ένα από τα καυτά θέματα συζήτησης στο εν εξελίξει Μουντιάλ 2026.

Από την πρώτη στιγμή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της FIFA έγινε δεκτή με σκεπτικισμό και με τη συμπλήρωση μιας εβδομάδας αγώνων έχουμε τις πρώτες έντονες αντιδράσεις, αλλά και τις επίσημες επιβεβαιώσεις για την (οικονομική) σημασία τους.

Advertisement

Advertisement

Τόσο στο Ντάλας (Αγγλία – Κροατία), όσο και στο Τορόντο (Γκάνα – Παναμάς) υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους θεατές για το γεγονός ότι ενώ δεν υπήρχε τόσο έντονη ζέστη προέκυψε διακοπή του αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι στο Τορόντο την ώρα της διακοπής, έβρεχε ασταμάτητα!

Βέβαια με τη FIFA να δέχεται έντονη κριτική για πολύ πιο σοβαρά πράγματα, το αυτί του Τζιάνι Ινφαντίνο και των συνεργατών του δεν ιδρώνει ιδιαίτερα.

Είναι ξεκάθαρο ότι τα hydration breaks ήταν μια απαίτηση των τηλεοπτικών σταθμών που πλήρωσαν πολλά λεφτά για τα δικαιώματα και μέσω αυτών των διακοπών αναμένεται να προσθέσουν έσοδα 500 εκατομμυρίων.

Βλέπετε στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τάιμ άουτ και οι συγκεκριμένες διακοπές παίζουν αυτόν τον ρόλο προσφέροντας έναν νέο διαφημιστικό χρόνο, ο οποίος πωλείται σε διπλάσια τιμή και ήδη οι εκτιμήσεις των ειδικών της αγοράς αναφέρουν ότι τα προσδοκώμενα έσοδα των 300 εκατ. ευρώ για τους τηλεοπτικούς σταθμούς είναι πολύ πιθανό να διπλασιαστούν.