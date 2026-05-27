Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην κεντρική Κίνα, όπου ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στο κενό και κατέληξε σε ποτάμι, όταν γέφυρα στην οποία κινούνταν κατέρρευσε ξαφνικά.
Σύμφωνα με την ανάρτηση του CBS News, το όχημα βρισκόταν στο άκρο της γέφυρας τη στιγμή της κατάρρευσης, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να πέσει στο νερό. Το συμβάν καταγράφηκε στις 25 Μαΐου και προκαλεί έντονη ανησυχία για τα αίτια της δομικής αστοχίας.
Το όχημα είχε παρουσιάσει βλάβη και δεν μπορούσε να κάνει όπισθεν, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αιφνίδια κατάρρευση της υποδομής, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη επίσημες εξηγήσεις από τις κινεζικές αρχές σχετικά με το τι προκάλεσε την καταστροφή της γέφυρας.