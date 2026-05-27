Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην κεντρική Κίνα, όπου ένα αυτοκίνητο βρέθηκε στο κενό και κατέληξε σε ποτάμι, όταν γέφυρα στην οποία κινούνταν κατέρρευσε ξαφνικά.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του CBS News, το όχημα βρισκόταν στο άκρο της γέφυρας τη στιγμή της κατάρρευσης, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να πέσει στο νερό. Το συμβάν καταγράφηκε στις 25 Μαΐου και προκαλεί έντονη ανησυχία για τα αίτια της δομικής αστοχίας.

A car on the edge of a broken bridge in central China fell into a fast-flowing river after the structure collapsed on May 25. The vehicle had malfunctioned and was unable to reverse, according to local reports. pic.twitter.com/M7p1RK3D7B — CBS News (@CBSNews) May 26, 2026

Το όχημα είχε παρουσιάσει βλάβη και δεν μπορούσε να κάνει όπισθεν, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αιφνίδια κατάρρευση της υποδομής, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη επίσημες εξηγήσεις από τις κινεζικές αρχές σχετικά με το τι προκάλεσε την καταστροφή της γέφυρας.