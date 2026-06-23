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Την αντίδρασή του στο viral βίντεο που τον δείχνει να χορεύει με ένταση πάνω στη σκηνή κατέγραψε ο Σάκης Ρουβάς.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, μετά από πρόσφατη συναυλία του στην Κύπρο, βρέθηκε στο επίκεντρο των social media, όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο στο οποίο οι χορευτικές του κινήσεις συνδυάστηκαν με το «Infernal Galop» του Offenbach, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα χιουμοριστικό αποτέλεσμα.

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Δείχνοντας διάθεση αυτοσαρκασμού, ο Σάκης Ρουβάς ανάρτησε στο TikTok ένα νέο βίντεο, όπου παρακολουθεί και σχολιάζει με γέλια και έκπληξη το στιγμιότυπο της εμφάνισής του, το οποίο έγινε viral λόγω της ευφάνταστης μουσικής επένδυσης. Με χιουμοριστική διάθεση έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ωραία περάσαμε στο live στην Κύπρο».