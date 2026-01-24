Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε νέα αεροπορική επιδρομή με στόχο πλοίο στον ανατολικό Ειρηνικό, δίνοντας και απολογισμό 2 νεκρών.

US SOUTHCOM conducts lethal strike on drug-smuggling vessel in Eastern Pacific — 2 killed, 1 survivor pic.twitter.com/PcBtE5DxP3 Advertisement Advertisement January 23, 2026

Είναι η πρώτη επίθεση μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ η οποία έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο που δείχνει ένα σκάφος να κινείται πριν εκραγεί.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο διέσχιζε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Προστίθεται ότι «δύο ναρκο-τρομοκράτες σκοτώθηκαν και δεν έχει ακόμη ανακτηθεί ένας επιζών, για τον οποίο η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ διεξάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης».

Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επιθέσεις εναντίον σκαφών που, όπως ισχυρίζεται, μετέφεραν λαθραία ναρκωτικά στα ύδατα της Νότιας Αμερικής από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτές οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει περισσότερους από 100 ανθρώπους.