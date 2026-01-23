Τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αποκαλύπτει εκτενές ρεπορτάζ του CNN, το οποίο βασίζεται σε περισσότερα από 50 βίντεο και φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και σε λεπτομερή χαρτογράφηση των διαδρομών που ακολούθησαν τα αμερικανικά ελικόπτερα.

Παρότι η επιχείρηση χαρακτηρίζεται επιτυχής, στρατιωτικοί αναλυτές τονίζουν ότι το επίπεδο ρίσκου ήταν ακραίο. Όπως σημείωσε ο απόστρατος υπαξιωματικός της αμερικανικής αεροπορίας Γουές Μπράιαντ, επρόκειτο για είσοδο στην καρδιά ενός κυρίαρχου κράτους με στόχο τη σύλληψη του προέδρου του. «Αν το έκανε αυτό η Ρωσία ή η Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μιλούσαμε για αδιανόητο σενάριο», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι υπό άλλες συνθήκες η αποστολή θα είχε ακυρωθεί.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με το CNN, βίντεο που εξετάστηκαν δείχνουν έντονη ανταλλαγή πυρών λίγο πριν από την προσγείωση, μεταξύ αμερικανικών επιθετικών ελικοπτέρων και της αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε ένα κρίσιμο χρονικό παράθυρο περίπου δύο λεπτών, ανάμεσα στην προσγείωση και την απογείωση ενός μεταγωγικού ελικοπτέρου, διάστημα κατά το οποίο τα πυρά συνεχίζονταν αδιάκοπα.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο σημείο της επιχείρησης, καθώς το ελικόπτερο πετούσε αργά και σε πολύ χαμηλό ύψος, γεγονός που το καθιστούσε ευάλωτο ακόμη και σε απλά όπλα. Ο κίνδυνος ενισχύθηκε από την απόφαση των αμερικανικών δυνάμεων να επιλέξουν ως σημείο προσγείωσης το ίδιο το συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο.

Η επιχείρηση στο Fort Tiuna είχε προετοιμαστεί επί μακρόν. Τις πρώτες ώρες της 3ης Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν πλήγματα σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο ραντάρ, επικοινωνίες και αντιαεροπορικές υποδομές, προκειμένου να ανοίξει ασφαλής διάδρομος για τα ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγό Νταν Κέιν, περισσότερα από 150 αεροσκάφη απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα.

Περί τη 01:30 τοπική ώρα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παραθαλάσσια πόλη Higuerote, περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας. Το CNN γεωεντόπισε βίντεο που καταγράφουν πλήγματα στο τοπικό αεροδρόμιο, όπου βρίσκονταν αντιαεροπορικά συστήματα Buk-M2 ρωσικής κατασκευής. Πλάνα με το πρώτο φως της ημέρας φέρονται να δείχνουν εκτοξευτή Buk-M2 να καπνίζει.

Στις 01:58, δύο μεταγωγικά ελικόπτερα MH-47 Chinook εμφανίζονται σε βίντεο να πετούν χαμηλά προς το Fort Tiuna, ακολουθώντας τη στενή κοιλάδα όπου βρίσκεται η βάση. Η τακτική των προκαταρκτικών πληγμάτων χαρακτηρίστηκε από τον Μπράιαντ ως «οργανωμένο χάος». Λίγα λεπτά αργότερα, οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στο συγκρότημα του Μαδούρο, ακολούθησε η σύλληψή του και στη συνέχεια η ταχεία εξαγωγή του, υπό σφοδρά πυρά.

Η στιγμή της προσγείωσης και της απογείωσης θεωρείται καθοριστική. «Κάθε ελικόπτερο είναι πιο ευάλωτο ένα λεπτό πριν την προσγείωση και ένα λεπτό μετά την απογείωση», τόνισε ο Μπράιαντ, χαρακτηρίζοντας την αποστολή «ωρολογιακή βόμβα». Παρά τις απώλειες που ανακοίνωσαν οι αρχές της Βενεζουέλας, η αμερικανική πλευρά υποστήριξε ότι δεν υπήρξαν απώλειες δικών της δυνάμεων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να παραδέχεται εκ των υστέρων ότι «θα μπορούσε να είχε πάει πολύ, πολύ άσχημα».