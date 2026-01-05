Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1) όπου θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για “ναρκοτρομοκρατία” και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, προφυλακίστηκε σε κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον νεοϋορκέζου δικαστή αργότερα εντός της ημέρας.

Ο Τραμπ επανέλαβε την Κυριακή πως οι ΗΠΑ «κυβερνούν» τη Βενεζουέλα, την επομένη της αιχμαλώτισης του Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

«Συνδιαλλασσόμαστε με κόσμο που μόλις ορκίστηκε. Μη με ρωτήσετε ποιος κυβερνάει, διότι θα σας δώσω μια απάντηση που θα είναι πολύ αμφιλεγόμενη», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους οι οποίοι τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, ερωτηθείς αν συνομίλησε με την προσωρινή πρόεδρο, την μέχρι χθες αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Αυτό σημαίνει ότι εμείς κυβερνάμε», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν δημοσιογράφοι τον πίεσαν να εξηγήσει τι εννοούσε.

Η Ροδρίγκες συνηγόρησε χθες υπέρ ισορροπημένης σχέσης με σεβασμό ανάμεσα στη χώρα της και τις ΗΠΑ.

«Θεωρούμε προτεραιότητά μας να προχωρήσουμε προς διεθνή σχέση που θα είναι ισορροπημένη και θα διέπεται από σεβασμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βενεζουέλα», θα είναι βασισμένη στις αρχές της «κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμιξης», ανέφερε η κ. Ροδρίγκες μέσω Telegram, στα αγγλικά και στα ισπανικά. «Προσκαλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας, προσανατολισμένη στην κοινή ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Η κ. Ροδρίγκες, που ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο της Βενεζουέλας το βράδυ του Σαββάτου, συγκάλεσε χθες βράδυ το πρώτο της υπουργικό συμβούλιο μετά την αιχμαλώτιση του κ. Μαδούρο, του οποίου ήταν ως προχθές αντιπρόεδρος, από τον αμερικανικό στρατό.

Η ίδια ανακοίνωσε αργότερα πως ιδρύθηκε επιτροπή στην οποία ανατέθηκε να εξασφαλίσει να απελευθερωθούν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες.

Εντονες αντιδράσεις

Κάπου 2.000 υποστηρικτές του Νικολάς Μαδούρο διαδήλωσαν την Κυριακή στο Καράκας για να απαιτήσουν την άμεση απελευθέρωσή του από την Ουάσιγκτον, μετά την αιχμαλώτισή του το Σάββατο σε επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων με κάλυψη σφοδρών βομβαρδισμών στην καρδιά της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση — ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στην οποία έφεραν τουφέκια.

«Αυτό που έγινε είναι φρικτό, αλλά η Βενεζουέλα είναι η χώρα που έβαλε τέλος στην ισπανική αυτοκρατορία και θα βάλει επίσης τέλος στην αυτοκρατορία των ‘γκρίνγκος’» (σ.σ. των ΗΠΑ)· «έμπορος ναρκωτικών και τρομοκράτης είναι ο Τραμπ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νάιρδα Ιτριάγο, 56 ετών.

Ερωτηθείς ποιος κυβερνά τη χώρα της Λατινικής Αμερικής αφού ο στρατός του αιχμαλώτισε τον Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες ότι η εξουσία βρίσκεται υπό τον έλεγχο «των ΗΠΑ».

«Θέλουμε τον πρόεδρό μας, τον Νικολάς Μαδούρο», τόνισε ο Γέινερ Μπλάνκο, σαραντάρης έμπορος, τονίζοντας πως είναι «απόλυτα βέβαιος» ότι ο αιχμάλωτος αρχηγός του κράτους θα «επιστρέψει στη χώρα». «Ο Τραμπ διέπραξε πολύ χοντρό λάθος», έκρινε.

Άλλος διαδηλωτής, που έδωσε το όνομα «Μπαμπάς Χουάντσο», εξέφρασε την υποστήριξή του στην αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, στενή συνεργάτιδα του Νικολάς Μαδούρο, που ονομάστηκε υπηρεσιακή αντιπρόεδρος για 90 ημέρες από το συνταγματικό τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου εξαιτίας της «προσωρινής απουσίας» του.

«Η Ντέλσι είναι πιστή, ξέρουμε ποιοι είναι πιστοί», είπε ο 69χρονος, διερωτώμενος γιατί «δεν λειτούργησε η αντιαεροπορική άμυνα».

«Ο Νικολάς Μαδούρο ανατράπηκε από προδότες, καθώς με τόση ασφάλεια, ήταν αδύνατο να γίνει αυτό που έγινε», τόνισε η Σοράγια Ντίας, 56 ετών.

Ο γιος του προέδρου και κοινοβουλευτικός Νικολάς Μαδούρο Γκέρα τόνισε σε ηχητικό μήνυμά του πως «η ιστορία θα πει ποιοι ήταν οι προδότες», αναφερόμενος στη φημολογία για κατάσκοπο που φέρεται να βοήθησε στην οργάνωση της επιχείρησης των ΗΠΑ.

Ορισμένοι διαδηλωτές περίμεναν ανυπόμονα τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που έχει συγκληθεί σήμερα, ελπίζοντας πως θα υπάρξει ομόφωνη απόρριψη της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης.

«Θα δούμε ποιος είναι ποιος, ποιος υποστηρίζει τη δημοκρατία στη Βενεζουέλα και ποιος τους τρομοκράτες ‘γκρίνγκος’», εκτίμησε ενόψει της συνεδρίασης ο Ορλάντο Κοντρέρας, διαδηλωτής 32 ετών.

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αρχικά κατά 1% και πλέον κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, προτού ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους, τη μεθεπομένη της απαγωγής του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, εξέλιξη που ακολουθήθηκε από την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον πως εννοεί να εκμεταλλευτεί εκείνη τα μεγάλα αποθέματα αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Περί τις 08:00 (ώρα Ιαπωνίας· 01:00 ώρα Ελλάδας), η τιμή της αμερικανικής ποικιλίας αργού WTI υποχωρούσε στα 56,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας στα 60. Κατά τις 08:20 (01:20), το WTI υποχωρούσε κατά 0,60% στα 56,98 δολάρια το βαρέλι και το Brent κατά 0,49% στα 60,45.

Μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και την αιχμαλώτιση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις του Νικολάς Μαδούρο και της πρώτης κυρίας Σίλιας Φλόρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ είπε προχθές πως θα δώσει άδεια σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τους πόρους της Βενεζουέλας.

Πρόσθεσε πως η Ουάσιγκτον θα «κυβερνά» τη χώρα ωσότου υπάρξει «ασφαλής, προσήκουσα και δίκαιη μετάβαση».

Η Βενεζουέλα διαθέτει ορισμένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού στον κόσμο, πάνω από 303 εκατομμύρια βαρέλια (17-20% του συνόλου), κατά τον ΟΠΕΚ, του οποίου είναι μέλος—μεγαλύτερα από αυτά της Σαουδικής Αραβίας (267 εκατ.) και του Ιράν.

Όμως η παραγωγή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή πριν από την αμερικανική επέμβαση, στο 1 εκατ. βαρέλια/ημέρα, έναντι 3,5 εκατ. όταν αναλάμβανε την εξουσία ο Ούγο Τσάβες, προκάτοχος και μέντορας του Νικολάς Μαδούρο, το 1999.

Καθώς η παγκόσμια αγορά θεωρείται ήδη επαρκώς εφοδιασμένη, οι πιθανές αναταράξεις όσον αφορά την παραγωγή της Βενεζουέλας (1% της παγκόσμιας προσφοράς) αναμένεται να είναι περιορισμένες, σύμφωνα με αναλυτές.