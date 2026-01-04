Με δεμένα χέρια και καλυμμένα μάτια εμφανίζεται ο Νικολάς Μαδούρο στη φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ, αποτυπώνοντας τη στιγμή της σύλληψής του από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις Delta. Στο στιγμιότυπο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας φυλάσσεται στενά από Αμερικανούς πράκτορες, φορώντας χειροπέδες και έχοντας τα μάτια του καλυμμένα.

Η εικόνα τον δείχνει επίσης ντυμένο με γκρι φόρμα της Nike, προστατευτικά ακοής και ζώνη ασφαλείας. Οι λεπτομέρειες της εμφάνισής του δεν άργησαν να τραβήξουν την προσοχή και εξελίχθηκαν γρήγορα σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα στο διαδίκτυο. Η ανάρτηση του Τραμπ ερμηνεύτηκε από τους υποστηρικτές του ως επιβεβαίωση της επιχείρησης των αμερικανικών αρχών, παρότι δεν συνοδεύτηκε από επίσημη ανακοίνωση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Ο αντίκτυπος της φωτογραφίας ήταν άμεσος, με την εικόνα να γίνεται viral σε ελάχιστο χρόνο. Χρήστες των social media και του Twitter στάθηκαν ιδιαίτερα στην ειρωνεία του στιγμιότυπου, επισημαίνοντας ότι ο Μαδούρο εμφανίζεται να φορά ρούχα αμερικανικής μάρκας παγκόσμιας εμβέλειας, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον Τραμπ.

🇺🇸🇻🇪 Nike agota el outfit de $260 que vestía Nicolás Maduro cuando fue capturado. pic.twitter.com/VLm7TIHxTe January 3, 2026

Με ποιες μάρκες πολυτελείας έχει εμφανιστεί ο Νικολάς Μαδούρο;

Ο Νικολάς Μαδούρο είναι γνωστός για την αδυναμία του στα ρολόγια και κατά το παρελθόν έχει εμφανιστεί με ορισμένα από τα ακριβότερα και πιο πολυτελή brands παγκοσμίως. Τον Ιούλιο του 2026, σε βίντεο με αφορμή τις δημοτικές εκλογές, είχε απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία, φορώντας ένα εντυπωσιακό ρολόι.

Κατά τη σύλληψή του, παρότι φορούσε ρούχο με μακριά μανίκια, διακρινόταν στο χέρι του ένα ρολόι, το οποίο –σύμφωνα με όσα φαίνονται στο βίντεο– ήταν ένα Rolex Day-Date 40 από πλατίνα. Βάσει της επίσημης ιστοσελίδας της Rolex, η αξία του συγκεκριμένου μοντέλου ανέρχεται στα 72.900 δολάρια.

American forces conducted a “large-scale strike” on Venezuela, resulting in the capture of President Nicolás Maduro. Maduro has several watches in his collection, but appears to favor an affordable Citizen Eco-Drive CA0131-55L, which he wears loosely on the wrist. pic.twitter.com/RTmpO0chgL — KXNG🤴 (@kxngnggg) January 4, 2026

Στη φωτογραφία φαίνεται επίσης να φορά γυαλιά της εταιρείας Off-White, ενός γαλλικού οίκου που ανήκει σήμερα στον όμιλο LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Το εκτιμώμενο κόστος των γυαλιών ανέρχεται περίπου στα 400 δολάρια.

Όσον αφορά την αθλητική του εμφάνιση, ο Μαδούρο φορούσε σύνολο της Nike κατά τη σύλληψή του στη Βενεζουέλα, όπως προκύπτει από τη φωτογραφία που κοινοποίησε ο Τραμπ. Τα ρούχα ανήκουν στη σειρά Nike Tech Fleece και αποτελούνται από δύο ξεχωριστά κομμάτια: το Nike Tech Windrunner Fleece Jacket, αξίας 140 δολαρίων, και το Fleece Jogger, με τιμή 120 δολάρια. Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύνολο έχει κατασκευαστεί με τουλάχιστον 50% βιώσιμα υλικά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας, το συγκεκριμένο outfit εξαντλήθηκε, με πολλούς χρήστες να σπεύδουν στο διαδίκτυο για να το αποκτήσουν.