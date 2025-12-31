Το Κιριμπάτι έγινε η πρώτη χώρα που υποδέχεται το 2026, 12 ολόκληρες ώρες πριν έρθει η σειρά μας εδώ στην Ελλάδα.
Το απομακρυσμένο νησιωτικό έθνος του Ειρηνικού μπήκε στο νέο έτος (στις 12 μ.μ ώρα Ελλάδος) ενώ ακοκολούθησαν οι γείτονές της, Σαμόα και Τόνγκα.
Η χώρα – που αποτελείται από 33 ατόλες – εκτείνεται σε περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ειρηνικού Ωκεανού.
Το 1994, το Κιριμπάτι – άλλαξε τη ζώνη ώρας κατά μήκος της διεθνούς γραμμής ημερομηνίας, έτσι ώστε και τα 33 νησιά να έχουν την ίδια ημερομηνία και ώρα.
Μια ώρα μετά το Κιριμπάτι ήταν η σειρά της Νέας Ζηλανδίας να εισέλθει με θεαματικούς εορτασμούς στην καινούρια χρονιά.
Στην πρωτεύουσα Ωκλαντ 3.500 πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν από έναν ουρανοηξύστη ύψους 240 μέτρων (σ.σ. του ψηλότερου κτιρίου της Νέας Ζηλανδίας) έκαναν τη νύχτα μέρα.