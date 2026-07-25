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Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Η ηθοποιός, που τη φετινή τηλεοπτική σεζόν συμμετείχε στη σειρά «Ταμπού» του MEGA, επέλεξε να μοιραστεί δημόσια μία ιδιαίτερα προσωπική στιγμή της ζωής της. Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media καταγράφεται η στιγμή που στενοί της φίλοι τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, δείχνοντας τη στήριξη που της προσφέρουν κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου.

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«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το βίντεο προκάλεσε έντονη συγκίνηση, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης. Πλήθος χρηστών των social media, καθώς και φίλοι και συνάδελφοί της, της ευχήθηκαν δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα ξεπεράσει με επιτυχία αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.