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Η κακοκαιρία που έπληξε χθες πολλές περιοχές της χώρας έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και τοπικά μπουρίνια, ενώ από τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα καταγράφηκαν στον Όλυμπο, όπου σημειώθηκε ένα εξαιρετικά σπάνιο για την εποχή φαινόμενο, με καλοκαιρινή χιονόπτωση.

Βίντεο που δημοσίευσε η σελίδα Weather Forecast Greece αποτυπώνει την έντονη χαλαζόπτωση στο βουνό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί το τοπίο στα λευκά, δημιουργώντας εικόνες που παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά στα τέλη Ιουλίου.

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«Σήμερα 24 Ιουλίου 2026 είχαμε πρωτοφανή για την εποχή καλοκαιρινή χιονόπτωση στο Οροπέδιο των Μουσών στον Όλυμπο», έγραψαν στην ανάρτησή τους.

Το φαινόμενο καταγράφηκε και σε άλλα βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τον Όλυμπο, με τη χιονόπτωση να είναι ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή του Καταφυγίου Κάκαλος, σε υψόμετρο 2.650 μέτρων.