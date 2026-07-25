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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/7), όταν η παράσταση «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου διακόπηκε εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας που έπληξε την περιοχή περίπου μία ώρα μετά την έναρξή της.

Η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 22:00, αιφνιδιάζοντας κοινό και συντελεστές. Οι ηθοποιοί συνέχισαν αρχικά την παράσταση, ενώ οι θεατές παρέμειναν στις θέσεις τους με την ελπίδα ότι το φαινόμενο θα ήταν σύντομο. Ωστόσο, όσο η καταιγίδα δυνάμωνε και τα φώτα του θεάτρου άναψαν, έγινε φανερό ότι η συνέχιση της παράστασης δεν ήταν εφικτή.

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Λίγο αργότερα, από τα μεγάφωνα ανακοινώθηκε η οριστική διακοπή της παράστασης και ζητήθηκε από περίπου 6.500 θεατές να αποχωρήσουν με ασφάλεια από τον χώρο.

Σύμφωνα με το anagnostis.org, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους προσπάθησαν να προστατευτούν από τη βροχή χρησιμοποιώντας ομπρέλες, αδιάβροχα, ακόμη και τα μαξιλαράκια που είχαν μαζί τους για τα πέτρινα καθίσματα του θεάτρου.

Η ανάρτηση του Φοίβου Δεληβοριά

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Φοίβος Δεληβοριάς ανέβασε βίντεο από τη μεγάλη βροχή που εκδηλώθηκε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και έγραψε:

«Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ! Μπορεί να ζήσαμε μισή παράσταση, αλλά ήμασταν τόσο μαζί! Ας πούμε ότι ήταν το baby shower της παράστασης. Σας περιμένουμε αύριο -και στις υπόλοιπες βραδιές της περιοδείας να φέρουμε την «Ειρήνη» οριστικά στη Γη»

Ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν και η Ευγενία Σαμαρά, η οποία δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή της καταιγίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.