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Ανοδική πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν οι τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών, με τις αυξήσεις να μην περιορίζονται πλέον στις παραδοσιακά ακριβές ή τουριστικές περιοχές, αλλά να επεκτείνονται και σε πόλεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν πιο προσιτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos Insights για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι πιέσεις στην αγορά ενοικίων έχουν πλέον γενικευτεί, καθώς η αυξημένη ζήτηση και η περιορισμένη προσφορά επηρεάζουν ολοένα και περισσότερες φοιτητουπόλεις.

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Οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών εξακολουθούν να καταγράφονται σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπου η φοιτητική ζήτηση συνυπάρχει με τη ζήτηση για βραχυχρόνιες και μόνιμες μισθώσεις.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Κέρκυρα με μέση ζητούμενη τιμή 13,4 ευρώ/τ.μ., ακολουθούν η Ρόδος με 13,3 ευρώ/τ.μ., το Ρέθυμνο με 13,2 ευρώ/τ.μ., τα Χανιά με 12,9 ευρώ/τ.μ. και το Ηράκλειο με 12 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές καταγράφονται στη Λαμία με 6,8 ευρώ/τ.μ., ενώ στις πιο οικονομικές φοιτητουπόλεις συγκαταλέγονται το Αγρίνιο και η Δράμα με 7,2 ευρώ/τ.μ., καθώς και οι Σέρρες και η Σάμος με 7,3 ευρώ/τ.μ.

Ωστόσο, ακόμη και στις οικονομικότερες αγορές καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις. Η Ρόδος σημειώνει τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο, με 16,6%, ενώ ακολουθούν η Δράμα (+15,2%), η Χίος (+13,1%), η Καστοριά (+12,3%) και το Ηράκλειο (+12%).

Αντίθετα, μειώσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης καταγράφονται στη Σπάρτη (-8,6%), στο Αγρίνιο (-2,2%) και στα Τρίκαλα (-0,6%), ενώ σε Βόλο, Πάτρα, Ρίο και Κατερίνη οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια αγορά που εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, με το κόστος στέγασης να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.