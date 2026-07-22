Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια ξεκινά την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας, η οποία απαιτεί προσοχή λόγω των υψηλών ενοικίων και του κινδύνου εξαπάτησης.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων προτείνει τη συγκατοίκηση φοιτητών για τη μείωση του κόστους διαβίωσης, καθώς η νομοθεσία προβλέπει αυξημένο στεγαστικό επίδομα για αυτές τις περιπτώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τον πανικό, να αναζητούν ακίνητα και σε περιοχές πέρα από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και να ελέγχουν προσεκτικά την κατάσταση κάθε κατοικίας.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι οι προκαταβολές χρημάτων πρέπει να αποφεύγονται πριν την πλήρη διασφάλιση της ταυτότητας του ιδιοκτήτη και τη νόμιμη υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου.

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Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής σηματοδοτεί και την έναρξη ενός ακόμη δύσκολου αγώνα για χιλιάδες οικογένειες: την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας. Τα υψηλά ενοίκια, η περιορισμένη διαθεσιμότητα και ο κίνδυνος εξαπάτησης απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) να απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις προς γονείς και νέους φοιτητές.

«Όχι πανικός – Ναι στη συγκατοίκηση»

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Η HuffPost επικοινώνησε και πάλι με τον πρόεδρο της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτο Παραδιά, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη λύση της συγκατοίκησης.

«Ενθαρρύνουμε τη συγκατοίκηση των φοιτητών, διότι το επίδομα φοιτητικής στέγης είναι αυξημένο», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια επιλογή που μπορεί να μειώσει σημαντικά το μηνιαίο κόστος διαβίωσης, ιδιαίτερα στις μεγάλες φοιτητουπόλεις όπου τα ενοίκια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αυξημένο στεγαστικό επίδομα για τις περιπτώσεις συγκατοίκησης, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη επιλογή ακόμη πιο ελκυστική για πολλές οικογένειες.

Πιό συγκεκριμένα:

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση ετήσιου στεγαστικού επιδόματος 1.500 € σε φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις κα κριτήρια, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Το επίδομα ορίζεται στα 2.000 € αποκλειστικά για τους δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση συγκατοίκησης καταβάλλεται το ποσό των 2.000 €. Αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το επίδομα ορίζεται στον ποσό των 2.500 €. (mitos.gov.gr)

Οι βασικές συμβουλές προς γονείς και φοιτητές

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Η ΠΟΜΙΔΑ συνιστά να μην επικρατήσει πανικός αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Τα μαθήματα δεν αρχίζουν την επόμενη ημέρα και λίγες ημέρες υπομονής μπορεί να οδηγήσουν σε καλύτερες επιλογές και χαμηλότερα ενοίκια.

Εξίσου σημαντικό είναι να μην περιορίζεται η αναζήτηση αποκλειστικά γύρω από τις πανεπιστημιακές σχολές. Μία ή δύο στάσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να μειώσουν αισθητά το κόστος της μίσθωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται επίσης να μη δεσμεύονται με το πρώτο σπίτι που θα επισκεφθούν, αλλά όταν εντοπίσουν ένα ακίνητο που καλύπτει τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, να προχωρούν χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

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Προσοχή στις προκαταβολές και στις απάτες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις προκαταβολές. Η ΠΟΜΙΔΑ υπενθυμίζει ότι δεν πρέπει να καταβάλλεται κανένα ποσό πριν επιβεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που ζητά τα χρήματα είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

Παράλληλα, προειδοποιεί για τα λεγόμενα «γραφεία πληροφοριών», τα οποία ζητούν προκαταβολές υποσχόμενα ότι θα βρουν άμεσα κατοικία. Αντίθετα, οι συναλλαγές θα πρέπει να γίνονται μόνο μέσω νόμιμων μεσιτικών γραφείων, όπου η αμοιβή καταβάλλεται μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου και την παράδοση του ακινήτου.

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Έλεγχος του ακινήτου πριν από την υπογραφή

Η Ομοσπονδία συνιστά οι υποψήφιοι ενοικιαστές να επισκέπτονται το ακίνητο περισσότερες από μία φορές, κατά προτίμηση τόσο ημέρα όσο και βράδυ, ώστε να διαπιστώσουν την πραγματική κατάσταση της κατοικίας αλλά και της γειτονιάς.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην υπογραφή έγγραφου μισθωτηρίου, το οποίο καλό είναι να υπογράφεται τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον γονέα, ώστε να υπάρχουν σαφείς όροι και πλήρης κατοχύρωση όλων των πλευρών.

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