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Αίτημα για νέα παράταση στην προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων υπέβαλε η ΠΟΜΙΔΑ, ζητώντας να μετατεθεί η καταληκτική ημερομηνία από τις 15 στις 30 Ιουνίου 2026.

Με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον αρμόδιο υφυπουργό Εσωτερικών, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι, παρά τις επανειλημμένες παροτρύνσεις προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων για έγκαιρη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, πολλοί πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών.

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Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, σημαντικά προβλήματα έχουν προκύψει λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας συνεργείων καθαρισμού και απομάκρυνσης υπολειμμάτων βλάστησης.

Επιπλέον, σε αρκετές περιοχές της χώρας οι καιρικές συνθήκες και οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις των προηγούμενων εβδομάδων καθυστέρησαν την έναρξη ή την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται η κατάσταση για ιδιοκτήτες που διαθέτουν οικόπεδα σε διαφορετικές περιοχές από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καθώς απαιτείται περισσότερος χρόνος για τον συντονισμό και την εκτέλεση των εργασιών.



Χαμηλότερος αριθμός στην πλατφόρμα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν καταχωριστεί μέχρι στιγμής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα akatharista.gov.gr παραμένει χαμηλότερος σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, στοιχείο που, όπως υποστηρίζει, δείχνει ότι μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών δεν θα προλάβει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες έως τη λήξη της υφιστάμενης προθεσμίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο βασικός σκοπός του μέτρου είναι η ενίσχυση της πρόληψης απέναντι στον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών και όχι η επιβολή κυρώσεων σε όσους αδυνατούν να ανταποκριθούν έγκαιρα.

Για τον λόγο αυτό, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά από το υπουργείο να αξιοποιήσει τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη και να δώσει παράταση τουλάχιστον μέχρι τις 30 Ιουνίου, ώστε να διευκολυνθούν οι πολίτες και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι καθαρισμοί ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.