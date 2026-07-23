Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, συνιστά στους φοιτητές ψυχραιμία και προσεκτική έρευνα αγοράς για την αποφυγή βιαστικών αποφάσεων κατά την αναζήτηση κατοικίας.

Η συγκατοίκηση σε διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων αποτελεί πλέον μια ρεαλιστική και οικονομικά συμφέρουσα λύση για τη διαχείριση των αυξημένων εξόδων στέγασης.

Οι φοιτητές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόσβαση στα μέσα σταθερής τροχιάς κατά την επιλογή του ακινήτου τους σε διάφορες περιοχές.

Το αυξημένο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, το οποίο φτάνει έως τα 2.500 ευρώ ετησίως για όσους συγκατοικούν, λειτουργεί ως σημαντικό οικονομικό κίνητρο.

Οι οικογένειες μπορούν να περιορίσουν το κόστος στέγασης αξιοποιώντας τη συγκατοίκηση, τη διαπραγμάτευση και τον προσεκτικό έλεγχο των όρων της μίσθωσης.

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Όπου υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα ακίνητα κατάλληλα για φοιτητές και συγκατοίκηση επιβεβαιώνουν πλήρως το χθεσινό αποκλειστικό ρεπορτάζ της HuffPost, στο οποίο ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, είχε προειδοποιήσει ότι η φετινή αγορά φοιτητικής στέγης απαιτεί ψυχραιμία, σωστή έρευνα και αποφυγή βιαστικών αποφάσεων.

Ο κ. Παραδιάς είχε τονίσει στη HuffPost ότι οι οικογένειες δεν πρέπει να πανικοβάλλονται από τις πρώτες υψηλές ζητούμενες τιμές, καθώς συχνά σε μικρή απόσταση μπορούν να βρεθούν αντίστοιχα ακίνητα με χαμηλότερο ενοίκιο. Παράλληλα είχε επισημάνει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στους όρους της μίσθωσης, στις εγγυήσεις και στις προκαταβολές, αλλά και το γεγονός ότι η συγκατοίκηση εξελίσσεται πλέον σε μια ρεαλιστική και οικονομικά συμφέρουσα επιλογή για χιλιάδες νέους.

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Η συγκατοίκηση αλλάζει τον χάρτη της φοιτητικής στέγης

Οι φοιτητές στρέφονται πλέον μαζικά σε διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, ώστε να μοιράζονται το ενοίκιο και τα λειτουργικά έξοδα. Η πρόσβαση στο μετρό και στα μέσα σταθερής τροχιάς έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από την απόσταση από τη σχολή, ενώ υπάρχουν και περιοχές που εξακολουθούν να διαθέτουν κατοικίες με πιο προσιτές τιμές για συγκατοίκηση.

Ενδεικτικές περιοχές και τιμές φοιτητικής συγκατοίκησης

Οι παρακάτω τιμές είναι ενδεικτικές ζητούμενων ενοικίων για διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων, άνω των 60 τ.μ., κατάλληλα για συγκατοίκηση.

• Κυψέλη: 650–900 €

• Πατήσια: 650–900 €

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• Γαλάτσι: 700–950 €

• Σεπόλια: 650–900 €

• Κολωνός: 650–900 €

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• Αμπελόκηποι: 800–1.100 €

• Γουδή: 800–1.050 €

• Ζωγράφου: 850–1.150 €

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• Καισαριανή: 800–1.100 €

• Παγκράτι: 900–1.200 €

• Καλλιθέα: 850–1.150 €

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• Νέος Κόσμος: 850–1.150 €

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• Αιγάλεω: 700–950 €

• Περιστέρι: 700–950 €

• Χαϊδάρι: 700–950 €

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• Νίκαια: 700–950 €

• Κορυδαλλός: 700–950 €

• Πειραιάς: 850–1.200 €

• Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης: 600–850 €

• Βαρδάρης: 650–900 €

• Χαριλάου: 700–950 €

• Κάτω Τούμπα: 700–950 €



*Οι τιμές είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Ενισχυμένο επίδομα έως 2.500 ευρώ

Σημαντικό κίνητρο αποτελεί και το αυξημένο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Για όσους επιλέγουν συγκατοίκηση, όπως έγραφε χθες η HuffPost, η οικονομική ενίσχυση φτάνει έως τα 2.500 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή στην περιφέρεια, ενώ διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ για Αττική και Θεσσαλονίκη. Για όσους μισθώνουν μόνοι τους κατοικία, τα ποσά κυμαίνονται από 1.500 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή φοίτησης.

Το συμπέρασμα είναι ότι η φετινή αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ωστόσο, όπως είχε επισημάνει εγκαίρως ο Στράτος Παραδιάς στη HuffPost, με σωστή έρευνα, υπομονή, διαπραγμάτευση και αξιοποίηση της συγκατοίκησης και του αυξημένου στεγαστικού επιδόματος, οι οικογένειες μπορούν να περιορίσουν σημαντικά το κόστος στέγασης των παιδιών τους.