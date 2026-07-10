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Η Γαλλία πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, επικρατώντας με 2-0 του Μαρόκου, και για τρίτη διαδοχική διοργάνωση θα βρίσκεται στην τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι «τρικολόρ» πλέον περιμένουν τον νικητή της αναμέτρησης Ισπανία – Βέλγιο, προκειμένου να μάθουν τον αντίπαλό τους στη μάχη για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Η νέα επιτυχία της εθνικής Γαλλίας προκάλεσε πανηγυρισμούς σε πολλές περιοχές της χώρας, ωστόσο οι εορτασμοί σημαδεύτηκαν και από σοβαρά επεισόδια, κυρίως στο Παρίσι, όπου η ένταση είχε τραγική κατάληξη.

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Μια 17χρονη φίλαθλος έχασε τη ζωή της την ώρα των πανηγυρισμών για τη νίκη της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ανήλικη έπεσε από φορτηγό λίγο μετά τη λήξη του αγώνα, κάτω από συνθήκες που παραμένουν ακόμη υπό διερεύνηση. Για το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία σύλληψη.

Παράλληλα, οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν σε συνολικά δέκα συλλήψεις στο Παρίσι και στις γύρω περιοχές, για περιστατικά που συνδέονται με τους πανηγυρισμούς μετά την αναμέτρηση.

Από τις συλλήψεις αυτές, οι τρεις αφορούσαν περιπτώσεις κλοπής κινητών τηλεφώνων στην πρωτεύουσα. Τέσσερις ακόμη συλλήψεις σχετίζονταν με βίαιες πράξεις, κατοχή ή χρήση όπλων, καθώς και συμμετοχή σε ομάδα που φέρεται να είχε στόχο την πρόκληση επεισοδίων. Επιπλέον, τρία άτομα συνελήφθησαν στην περιοχή Σεν-Σαιν-Ντενί για χρήση φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Με πληροφορίες από The Guardian