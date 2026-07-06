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Ο ποδοσφαιριστής διατηρεί μια χαμηλών τόνων προσωπική ζωή και επικεντρώνεται στην καθημερινή βελτίωση της απόδοσής του μέσα από σκληρή και συστηματική εργασία.

Με ετήσιο μισθό που αγγίζει τα 31,8 εκατομμύρια ευρώ στη Μάντσεστερ Σίτι, ο αθλητής έχει συγκεντρώσει μια σημαντική περιουσία πριν κλείσει τα είκοσι έξι του χρόνια.

Παρά την παγκόσμια καταξίωση και τα ρεκόρ που καταρρίπτει, ο Χάαλαντ επιλέγει να διατηρεί μια προσγειωμένη στάση ζωής, αποφεύγοντας τις προκλήσεις και την έντονη δημοσιότητα.

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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη που μπορεί να γίνει viral για τα «τυχερά» λαζάνια του μπαμπά του που του φέρνουν νίκες, ενώ ταυτόχρονα σπάει κάθε ρεκόρ στα γήπεδα. Μετά τον χτεσινό θρίαμβο της Εθνικής Νορβηγίας απέναντι στη Βραζιλία, τα social media έχουν κυριολεκτικά «τρελαθεί» με τον σύγχρονο βίκινγκ που δεν διστάζει να αγκαλιάσει ημίγυμνος στα αποδυτήρια την κόρη του βασιλικού ζεύγους της χώρας του.

Γεννημένος στις 21 Ιουλίου του 2000 στο Λιντς της Αγγλίας από ποδοσφαιριστή πατέρα και μητέρα με διακρίσεις στο έπταθλο– ήταν γραφτό από νωρίς να γίνει αυτό το «εξωγήινο» ταλέντο που όλοι ξέρουμε. Τα παιδικά του χρόνια στη Νορβηγία δεν ήταν γεμάτα μόνο με μπάλες, αλλά και με πολλή πειθαρχία, αν και ο ίδιος δεν έχασε ποτέ το παιχνιδιάρικο ύφος του, ακόμα και όταν έπρεπε να ακολουθεί εξοντωτικά προγράμματα που θα λύγιζαν πολλούς επαγγελματίες αθλητές.

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«Ως επιθετικός, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν είσαι μέσα στο παιχνίδι να μην σκέφτεσαι υπερβολικά. Αν μπω στο επόμενο ματς σκεπτόμενος την ευκαιρία που έχασα στο προηγούμενο, δεν είναι καθόλου καλό» έχει πει σε συνέντευξή του, αν και οι δημοσιογράφοι δεν είναι το καλύτερό του: «Μετά το ματς, το μόνο που θέλω είναι να κάνω ένα ντους και να πιω μερικές κρύες μπίρες με τα παιδιά – όχι να απαντάω σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων για πράγματα που ξέρουν ήδη τις απαντήσεις».

Η σύντροφός του, Ιζαμπέλ, τον συνόδευσε στο φετινό Μουντιάλ.

Στην προσωπική του ζωή, ο Έρλινγκ Χάαλαντ προτιμά να περνά τον ελεύθερο χρόνο του στην ηρεμία του σπιτιού του, μακριά από τα φλας. Η σχέση του με την Ιζαμπέλ Χάουγκσενγκ Γιόχανσεν είναι ένα από τα πιο όμορφα και «ήσυχα» κομμάτια της ζωής του. «Για μένα, ίσως το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή είναι ο ύπνος – όχι μόνο να κοιμάσαι πολύ, αλλά να κοιμάσαι καλά» έχει δηλώσει.

Λίγο πριν κλείσει τα 26 του χρόνια, ο Χάαλαντ έχει κερδίσει τόσα χρήματα που θα μπορούσε να μην εργαστεί ξανά στη ζωή του: Μόνο από το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός του ανέρχεται σε περίπου 31,8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική περιουσία του πλησιάζει, σύμφωνα με εκτιμήσεις τα 90 εκατ. ευρώ.

Αγαπημένο χόμπι του Έρλινγκ Χάαλαντ είναι το γκολφ.

Ο ίδιος παραμένει ένας τύπος «της διπλανής πόρτας» .Δεν θα τον δεις να προκαλεί όπως ο Ρονάλντο, γιατί για εκείνον η μεγαλύτερη πολυτέλεια είναι η ελευθερία να κάνει αυτό που αγαπά. Τον περιγράφουν ως ένα «γίγαντα» (έχει ύψος 1.95) με καρδιά ενός πιτσιρικά που έχει πει για τη ζωή του: «Είμαι απλά ένα παιδί που αγαπά το ποδόσφαιρο και προσπαθεί κάθε μέρα να γίνει λίγο καλύτερο από ό,τι ήταν χθες».

Έρλινγκ Χάαλαντ: «Δεν μπορείς να ελέγξεις τι σκέφτονται ή γράφουν οι άλλοι για σένα»

Αυτή η ατάκα, μαζί με την αγαπημένη του φιλοσοφία ότι «πρέπει να δουλεύεις σκληρά όταν κανείς δεν κοιτάζει», δείχνει ότι πίσω από τον παίκτη με τα πολλά γκολ, κρύβεται ένα άτομο με απίστευτα προσγειωμένη κοσμοθεωρία: «Η ζωή είναι μικρή και μια ποδοσφαιρική καριέρα είναι ακόμα πιο μικρή, οπότε βγαίνω εκεί έξω για να την απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ» ομολογεί ο Χάαλαντ με ωριμότητα. «Δεν κάθεσαι στα social media να διαβάζεις τι λένε για σένα. Δεν μπορείς να ελέγξεις τι σκέφτονται ή τι γράφουν οι άλλοι. Δεν νομίζω ότι είναι καλό να ανησυχείς για τέτοια πράγματα».

Με τη σύντροφό του, που γνωρίζονταν από παιδιά, είναι μαζί από το 2021, ενώ τον Δεκέμβριο του 2024 έγιναν γονείς, έχοντας καταφέρει να κρατήσουν κρυφή την εγκυμοσύνη.

Τελικά, ο Χάαλαντ είναι κάτι σαν τον «φίλο μας που πέτυχε». Ένας τύπος που, παρά το γεγονός ότι όλος ο κόσμος περιμένει από εκείνον να κάνει το απίθανο, συνεχίζει να χαμογελά, να πεινάει για επιτυχίες και να παραμένει ο εαυτός του χωρίς να χάνει το χιούμορ του: «Έχω πέντε μπάλες από hat-trick στο κρεβάτι μου και κοιμάμαι πολύ καλά μαζί τους. Είναι οι κοπέλες μου! Χρειάζεσαι ένα hat-trick; Πάρε με τηλέφωνο!».