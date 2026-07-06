Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πάν από 60 δισ. δολάρια έχουν διακινηθεί στις μεγαλύτερες πλατφόρμες αγορών προβλέψεων, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο, με εταιρείες όπως η Kalshi, η Polymarket και η Rothera να καταγράφουν ιστορικές επιδόσεις μέσα στον Ιούνιο.

Δεδομένου πως το φετινό τουρνουά της FIFA είναι το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ, με 104 προγραμματισμένους αγώνες υπάρχει η ευκαρία αποκόμισης τεράστιων εσόδων μέσω διαφημίσεων ενώ η μεγαλύτερη πίτα έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των στοιχηματικών εταιρειών, οι οποίες επενδύουν σε makreting και προωθητικές ενέργειεςπερισσότερο από κάθε άλλη διοργάνωση.

Advertisement

Advertisement

Διόλου τυχάιου πως φέτος θεσπίστηκε το «hydration break»,τρίλεπτο διάλειμμα για την ενυδάτωση των παικτών, στο πλαίσιο του οποίου δίνεται περισσότερος χρόνος στους διαφημιζόμενους (κυρίως στοιχηματικές εταιρείες) να προβληθούν.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Η Kalshi βρέθηκε στην κορυφή της αγοραάς, καταγράφοντας πλασματικό (notional) όγκο συναλλαγών άνω των 31 δισ. δολαρίων τον Ιούνιο, ενώ από την έναρξη του Μουντιάλ η πλατφόρμα διαχειρίζεται καθημερινά συναλλαγές που ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια.

Η Polymarket, σύμφωνα με το CBS, ξεπερνά τα 10,8 δισ. δολάρια σε μηνιαίο όγκο συναλλαγών,ενώ η αμερικανική δραστηριότητά της έφτασε τα 3,5 δισ. δολάρια, σχεδόν διπλάσια από τον Μάιο.

Το Μουντιάλ αποτέλεσε την ιδανική αφορμή και για το ντεμπούτο της Rothera, με την νέα πλατφόρμα να καταγράφει συναλλαγές περίπου 2 δισ. δολαρίων μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας της, εξασφαλίζοντας ήδη σημαντικό μερίδιο στην αμερικανική αγορά prediction markets.

Και φυσικά το ενδιαφέρον των παικτών κορυφώνεται όσο η διοργάνωση μπαίνει στις νοκ άουτ φάσεις.

Το ενδεχόμενο να κατακτήσουν οι ΗΠΑ το τρόπαιο, τα συνολικά πονταρίσματα ξεπερνούν τα 64 εκατ. δολάρια στην Kalshi και περίπου 122 εκατ. δολάρια στην Polymarket, παρά το γεγονός ότι οι πιθανότητες επιτυχίας θεωρούνταν χαμηλές.