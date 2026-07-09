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Νέες διαστάσεις, που υπερβαίνουν τα στενά όρια του αθλητισμού και αποκτούν έντονο γεωπολιτικό χαρακτήρα, προσλαμβάνει η απόφαση της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, να άρουν την ποινή αποκλεισμού του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπαλογκάν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ 2026.

Σε μια πρωτοφανή διακομματική πρωτοβουλία, 72 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προερχόμενα από 6 διαφορετικές πολιτικές ομάδες, συνυπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούν τη διενέργεια επίσημης έρευνας για τον πρόεδρο της FIFA και τις συνθήκες υπό τις οποίες ελήφθη η επίμαχη απόφαση.

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Η επιστολή απευθύνεται στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας τες να αξιοποιήσουν τον θεσμικό τους ρόλο ως μέλη της FIFA και να απαιτήσουν πλήρη διερεύνηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς όλες δεσμεύονται από τον ίδιο κώδικα δεοντολογίας.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο ευρωβουλευτής της ομάδας Renew, Μπάρι Άντριους, ο οποίος συνέταξε την επιστολή. «Ας είμαστε ξεκάθαροι: η απόφαση της FIFA να αλλάξει τον κανόνα περί τιμωρίας μετά από κόκκινη κάρτα εν μέσω της διοργάνωσης αποτελεί ντροπή και διαστρέβλωση της δικαιοσύνης. Για ακόμη μία φορά είδαμε τον Ινφαντίνο και τη FIFA να υποκύπτουν στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Άντριους, ο οποίος στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τη FIFA «βαθιά διεφθαρμένη», υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα διακομματική στήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ζήτημα που αφορά τη διεθνή ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Στην επιστολή, την οποία επικαλείται το Euronews, οι ευρωβουλευτές καλούν τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να ζητήσουν από τη FIFA να διερευνήσει επίσημα τη διαδικασία που οδήγησε στην άρση της τιμωρίας του Μπαλογκάν.

«Πιστεύουμε ότι είναι καιρός οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομοσπονδίες, οι οποίες είναι όλες μέλη της FIFA, να παρέμβουν και να ζητήσουν από τη FIFA να διερευνήσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων [στην υπόθεση Μπαλογκάν]», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.