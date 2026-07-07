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Ο Μάρκο Ταρντέλι, νικητής του Μουντιάλ με την Ιταλία το 1982 μίλησε στην εκπομπή «Notti Mondiali» της Rai 1 με θέμα συζήτησης την αναστολή της τιμωρίας του Φολαρίν Μπαλογκάν και έπλεξε το εγκώμιο του Ντιέγκο Μαραντόνα, που ήταν ο μόνος που στάθηκε ενάντια στη FIFA, όπως δήλωσε.

«Μόνο ο Μαραντόνα στάθηκε ενάντια στη FIFA, όλοι εμείς είμαστε δειλοί. Και ακόμα και σήμερα…», είπε χαρακτηριστικά ο Ταρντέλι στην ιταλική τηλεόραση, με αφορμή την σκανδαλώδη απόφαση στην υπόθεση Μπαλογκάν, που θα στοιχειώνει για πάντα το Μουντιάλ.

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Ο Μάρκο Ταρντέλι υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα χαφ του ιταλικού ποδοσφαίρου και βασικότατο μέλος της Γιουβέντους του Τζιοβάνι Τραπατόνι, αλλά και της Εθνικής Ιταλίας τη δεκαετία 1976-86.

Ο πανηγυρισμός του στο Μουντιάλ του 1982 στον τελικό της Ιταλίας με την Δυτική Γερμανία έχει μείνει στην ιστορία και θα τον συντροφεύει πάντα. Για την ιστορία οι Ιταλοί κέρδισαν 3-1 και πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου.

Τα λόγια του Μάρκο Ταρντέλι

«Έχει ξεπεραστεί κάποιο όριο; Αν κάποιος κάνει ό,τι θέλει, πώς μπορείς να βάλεις αυτό το όριο; Το σοβαρό είναι ότι οι παίκτες δεν μίλησαν, ότι οι ομοσπονδίες των παικτών, τόσο οι ιταλικές όσο και οι άλλες, δεν μίλησαν.

Ο μόνος παίκτης που έκανε κάτι εναντίον της FIFA ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Δεν πιστέψαμε τον Μαραντόνα και τώρα το πληρώνουμε. Ήμασταν δειλοί που δεν τον υπερασπιστήκαμε. Είμαι μέρος αυτού. Δεν τον πίστεψα. Δεν το κάναμε και τώρα πληρώνουμε για ό,τι δεν κάναμε».