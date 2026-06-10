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Η FIFA χρεώνει πλέον τους φιλάθλους 79 δολάρια προκειμένου να εμφανιστεί το όνομά τους πριν από τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο ξεκινά αυτή την εβδομάδα.

Μέσω της υπηρεσίας «Super Shoutout», οι φίλαθλοι μπορούν, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό, να εξασφαλίσουν ότι το όνομά τους θα ανακοινωθεί από τα μεγάφωνα του γηπέδου και θα εμφανιστεί στον ηλεκτρονικό πίνακα πριν από οποιαδήποτε αναμέτρηση της διοργάνωσης.

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Πρόκειται για ακόμη μία εμπορική πρωτοβουλία της FIFA στο πλαίσιο του τουρνουά, τη στιγμή που η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει προβλέψει συνολικά έσοδα 13 δισ. δολαρίων για την περίοδο 2023–2026, με τη συντριπτική πλειονότητα να προέρχεται από το συγκεκριμένο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η FIFA διευκρινίζει ότι αιτήματα που θεωρούνται φάρσες, περιλαμβάνουν προσβλητικό περιεχόμενο ή κρίνονται ως έμμεση εμπορική προώθηση, θα απορρίπτονται.

🌎 See your name on football's biggest stage.



The FIFA World Cup 2026™ Super Shoutout gives fans the chance to have their name and country displayed live in-stadium.



Show your passion. Represent your nation. Be part of the FIFA World Cup™. June 8, 2026

Σύμφωνα με τους όρους χρήσης της υπηρεσίας: «Ανακοινώσεις που περιλαμβάνουν προσβλητική, υβριστική, διακριτική, πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη ακατάλληλη γλώσσα δεν θα γίνονται αποδεκτές». Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συμπερίληψη εμπορικού, διαφημιστικού ή προωθητικού περιεχομένου, προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας ή αναφορών σε παίκτες, ομάδες, διαιτητές ή αποτελέσματα αγώνων.

Η FIFA τονίζει επίσης ότι διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να συντομεύσει ή να απορρίψει οποιοδήποτε μήνυμα κατά την απόλυτη κρίση της.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία «World Cup Shoutouts»

Όλα τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι η προθεσμία είχε ήδη λήξει για τον εναρκτήριο αγώνα της Πέμπτης ανάμεσα στις συνδιοργανώτριες χώρες Μεξικό και Νότια Αφρική.

Ωστόσο, εξακολουθούσαν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για τους τρεις αγώνες της Αγγλίας στον 12ο όμιλο απέναντι σε Κροατία, Γκάνα και Παναμά, καθώς και για τις αναμετρήσεις της Σκωτίας στον 3ο όμιλο με αντιπάλους την Αϊτή, το Μαρόκο και τη Βραζιλία.

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Στην επίσημη πλατφόρμα πωλήσεων της FIFA αναφέρεται: «Δείτε το όνομά σας στον πίνακα του γηπέδου κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Επιλέξτε τον αγώνα σας και κρατήστε θέση για ανακοίνωση ώστε το όνομά σας να εμφανιστεί τη σωστή στιγμή στο σωστό παιχνίδι».

FIFA is charging $79 (£59) for fans to have their name on the big screen at World Cup venues before matches this summer.



Through its “Super Shoutout” program, world football’s governing body has listed all 72 group-stage matches at this summer’s tournament and fans can pay $79… pic.twitter.com/bfWW9lIVbO — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 9, 2026

Ωστόσο, στους αναλυτικούς όρους διευκρινίζεται ότι όλες οι ανακοινώσεις θα πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη του αγώνα και ότι «η ακριβής χρονική στιγμή, η διάρκεια και η θέση προβολής δεν είναι εγγυημένες». Η FIFA έχει δεχθεί έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα για τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων του τουρνουά, καθώς και για τη λειτουργία δικής της πλατφόρμας μεταπώλησης εισιτηρίων, από την οποία λαμβάνει ποσοστό επί των συναλλαγών.

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Δυστυχώς, πολλοί φίλαθλοι έχουν ήδη αποκλειστεί από τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο εξαιτίας της αύξησης του κόστους ταξιδιού και εισιτηρίων. Η επιβολή επιπλέον χρεώσεων μέσα στο γήπεδο θα πρέπει να αποφεύγεται.

Με πληροφορίες από City AM

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