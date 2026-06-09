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Μία από τις μεγαλύτερες και πιο σπάνιες περιοδείες της καριέρας του ετοιμάζει για το φετινό καλοκαίρι ο ΛΕΞ, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο.

Ο ΛΕΞ αποτελεί μία από τις πιο επιδραστικές και δημοφιλείς μορφές της ελληνικής hip-hop σκηνής. Με πορεία που ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα, έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα, επηρεάζοντας ολόκληρες γενιές ακροατών αλλά και μουσικών.

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Οι δισκογραφικές του δουλειές συγκεντρώνουν σταθερά εκατομμύρια ακροάσεις, ενώ οι ζωντανές εμφανίσεις του έχουν εξελιχθεί σε πολιτιστικά γεγονότα με πανελλαδική απήχηση.

Το καλοκαίρι του 2025, ο ΛΕΞ πραγματοποίησε δύο συνεχόμενες συναυλίες στο ΟΑΚΑ, οι οποίες συγκέντρωσαν συνολικά περισσότερους από 100.000 θεατές, καταγράφοντας ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ προσέλευσης στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η τεράστια ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική του καλλιτέχνη και την ικανότητά του να απευθύνεται σε ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό κοινό.

Το LEX TOUR 2026 έρχεται ως η φυσική συνέχεια αυτής της πορείας. Από το Ηράκλειο και τη Λάρισα έως την Ξάνθη, την Πάτρα, τον Βόλο, τα Χανιά και τα Ιωάννινα, αλλά και με στάση στην Κύπρο, η περιοδεία φιλοδοξεί να αποτελέσει ακόμη ένα μεγάλο μουσικό γεγονός, φέρνοντας κοντά ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και εμπειριών μέσα από τραγούδια που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους σε μια ολόκληρη εποχή.