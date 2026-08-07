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Η Μαδρίτη έστειλε τελεσίγραφο στη Ρώμη, απειλώντας την με αντίμετρα, εάν δεν θέσει ξανά σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία του Σένγκεν που «πάγωσε» σε απάντηση της μεταναστευτικής κρίσης που ξέσπασε στη Θέουτα στα τέλη του προηγούμενου μήνα.

«Διαφορετικά η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, για να προστατέψει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της» προστίθεται στην σχετική ανακοίνωση.

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Η Ισπανία υπογράμμισε και πάλι, επίσης, ότι «η Ιταλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων, τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας».

Η απάντηση της Ιταλίας

Η Ιταλία απάντησε ότι δεν θα υποκύψει σε «τελεσίγραφα ή επιβολές» από την Ισπανία και θα διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους στις αφίξεις από τη χώρα τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου.

Σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι θα επανεξετάσει την απόφασή της μόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι ασφάλειας ή τρομοκρατίας, νέο κύμα μετανάστευσης και παράτυποι μετανάστες που κατευθύνονται προς το ευρωπαϊκό έδαφος.