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Σήμερα ο Νόβακ Τζόκοβιτς θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές στην ιστορία του τένις. Πίσω όμως από τα τρόπαια, τα ρεκόρ και τις αμέτρητες επιτυχίες, κρύβεται μια παιδική ηλικία γεμάτη δυσκολίες, η οποία διαμόρφωσε καθοριστικά τον χαρακτήρα και τη νοοτροπία του.

Το 1999, όταν ήταν μόλις 12 ετών, ο Τζόκοβιτς βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις πιο ταραγμένες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της Σερβίας. Οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία άλλαξαν την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων και ο νεαρός τότε Νόβακ δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Για εβδομάδες, οι σειρήνες ηχούσαν σχεδόν κάθε βράδυ και οι κάτοικοι του Βελιγραδίου αναζητούσαν καταφύγιο στα υπόγεια των πολυκατοικιών.

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Ο ίδιος έχει περιγράψει πολλές φορές εκείνη την περίοδο ως καθοριστική για τη ζωή του. Όπως έχει αποκαλύψει, η οικογένειά του περνούσε αμέτρητες ώρες σε υπόγεια καταφύγια, ενώ ο φόβος και η αβεβαιότητα αποτελούσαν κομμάτι της καθημερινότητας.

«Θυμάμαι τους βομβαρδισμούς, τις σειρήνες και τον χρόνο που περνούσαμε στα καταφύγια. Ζούσαμε με αβεβαιότητα κάθε μέρα», έχει δηλώσει ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε συνεντεύξεις του.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναμνήσεις του αφορά τα γενέθλιά του εκείνη τη χρονιά. Παρότι η οικογένειά του προσπάθησε να δημιουργήσει μια αίσθηση κανονικότητας, ο πόλεμος βρισκόταν πάντα παρών. Οι ήχοι των βομβαρδισμών και οι συνεχείς συναγερμοί υπενθύμιζαν ότι η πραγματικότητα έξω από το σπίτι ήταν κάθε άλλο παρά φυσιολογική.

Το τένις ως διέξοδος

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο νεαρός Νόβακ Τζόκοβιτς δεν εγκατέλειψε ποτέ την προπόνηση. Όποτε οι συνθήκες το επέτρεπαν, βρισκόταν στα γήπεδα τένις, προσπαθώντας να διατηρήσει ζωντανό το όνειρό του. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι το άθλημα αποτέλεσε καταφύγιο από την καθημερινότητα του πολέμου και του έδωσε έναν στόχο σε μια περίοδο αβεβαιότητας.

Σε συνέντευξή του στο CBS είχε περιγράψει πως για περίπου δυόμισι μήνες ξυπνούσε σχεδόν κάθε βράδυ στις δύο ή τρεις τα ξημερώματα εξαιτίας των αεροπορικών επιδρομών. Παρ’ όλα αυτά, συνέχιζε να προπονείται καθημερινά, δείχνοντας από μικρή ηλικία αξιοσημείωτη επιμονή.

Οι οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας

Πέρα από τον πόλεμο, η οικογένεια του Τζόκοβιτς αντιμετώπισε και σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Οι γονείς του έκαναν μεγάλες θυσίες για να μπορέσει να συνεχίσει το τένις, φτάνοντας ακόμη και να δανειστούν χρήματα προκειμένου να καλύψουν τα έξοδα των προπονήσεων και των ταξιδιών του.

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Ο πατέρας του, Σρτζαν Τζόκοβιτς, έχει αναφέρει σε παλαιότερες συνεντεύξεις ότι η οικογένεια βρέθηκε αρκετές φορές σε οικονομικό αδιέξοδο, ωστόσο δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρο του γιου της.

> meet Novak Djokovic

> grow up in Serbia in 1999

> NATO bombs Belgrade for 78 nights straight

> Djokovic is 12 years old

> his family walks through darkened streets every night

> to reach a basement shelter with steel doors

> he slips and falls outside

> looks up and sees a… pic.twitter.com/kLPRXGZqfO — Sumit (@sumits_1) June 16, 2026

«Με έκανε πιο σκληρό»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θεωρεί ότι οι δυσκολίες εκείνης της περιόδου συνέβαλαν στην ψυχική του ανθεκτικότητα. Έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ότι οι εμπειρίες αυτές τον έκαναν πιο δυνατό και πιο αποφασισμένο να πετύχει τους στόχους του.

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«Με έναν τρόπο, αυτές οι εμπειρίες με έκαναν πρωταθλητή. Μας έκαναν πιο σκληρούς και πιο πεινασμένους για επιτυχία», έχει αναφέρει.

Σε άλλη συνέντευξή του περιέγραψε το αίσθημα ανασφάλειας που βίωνε ως παιδί, εξηγώντας ότι η αδυναμία να γνωρίζει τι θα ακολουθήσει ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι της εμπειρίας. Οι συνεχείς μετακινήσεις προς τα καταφύγια μέσα στη νύχτα και ο φόβος για το αύριο τον ανάγκασαν να ωριμάσει πολύ νωρίτερα από την ηλικία του.

Σήμερα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει 24 Grand Slam τίτλους και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ωστόσο, οι εικόνες από τα υπόγεια καταφύγια του Βελιγραδίου παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του. Όπως έχει παραδεχθεί, ήταν εμπειρίες που τον σημάδεψαν για πάντα και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας που τον οδήγησε στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού.

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Με πληροφορίες από bbc.com,CBS ,tennisworldusa.org,tennis.com

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