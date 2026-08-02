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Ο Δημήτρης Πυρομάλλης, συλλέκτης του έργου της Μαρίας Κάλλας, απεβίωσε σε ηλικία 68 ετών.

Η συλλογή που δημιούργησε ο Δημήτρης Πυρομάλλης για την Μαρία Κάλλας, αφιερώνοντας δεκαετίες ολόκληρες, –την οποία το 2023 δώρισε στο αρχείο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής– περιλαμβάνει περίπου 4.000 δίσκους βινυλίου, 6.000 CD, εκατοντάδες βιβλία, αποκόμματα εφημερίδων, περιοδικές εκδόσεις, χιλιάδες φωτογραφίες, αυτόγραφα, ιδιόγραφα, γραμματόσημα με τη μορφή της Κάλλας από διάφορες χώρες, μετάλλια αφιερωμένα στην ίδια, αλλά και προσωπικά της είδη.

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Ο Δημήτρης Πυρομάλλης γεννήθηκε το 1958 στη Ζάκυνθο. Σε ηλικία τεσσάρων ετών συνάντησε τυχαία τη Μαρία Κάλλας στο νησί, γεγονός που τον επηρέασε σε τέτοιο βαθμό ώστε από την ηλικία των είκοσι ετών αφιέρωσε τη ζωή του στη συλλογή για την τέχνη της.

Φωτογραφία Ανδρέας Σιμόπουλος

Τιμώντας τη δωρεά του Δημήτρη Πυρομάλλη, η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργάνωσε, στο πλαίσιο του έτους Μαρίας Κάλλας το 2023, την έκθεση με τίτλο «UNBOXING CALLAS: Μια αρχειακή εξερεύνηση στη συλλογή Πυρομάλλη και το αρχείο της ΕΛΣ».

Το 2024 η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου τίμησε τον Δημήτρη Πυρομάλλη με το παράσημο του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος του Φοίνικος, για τη δωρεά της συλλογής του για την Μαρία Κάλλας στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

Η ΕΛΣ, που έκανε γνωστή την απώλεια του συλλέκτη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιώργος Κουμεντάκης, η Διοίκηση και το προσωπικό, εκφράζουν τη βαθιά συγκίνηση και οδύνη τους και υποβάλλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια, στην οικογένεια και τους οικείους του.