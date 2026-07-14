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Στις 25 και 26 Ιουλίου, το Μπαλέτο της ΕΛΣ παρουσιάζει το έργο «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της ΕΛΣ θα παρουσιάσει στις 18 Ιουλίου την παράσταση «Metamorphosis» στην κεντρική πλατεία της πόλης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χορογραφίες των Cyril Baldy και Jesús Rubio Gamo, οι οποίες αναδεικνύουν σύγχρονες προσεγγίσεις στον χορό και τη μουσική.

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Με δύο παραγωγές χορού η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Καλαμάτα και συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο πραγματοποιείται για 32η συνεχόμενη χρονιά στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου.

Η νέα παραγωγή μπαλέτου της ΕΛΣ Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη, παρουσιάζεται στις 25 & 26 Ιουλίου, στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, ενώ στις 18 Ιουλίου, στην κεντρική πλατεία της πόλης το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παράσταση Metamorphosis της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ.

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Η νέα παραγωγή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι συνθέτει ένα πολυδιάστατο σκηνικό σύμπαν, όπου ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται και συνυπάρχουν οργανικά σε μια αέναη συνομιλία. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο.

Τρεις διακεκριμένοι χορογράφοι –Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου– προσεγγίζουν το υλικό μέσα από διαφορετικές αισθητικές και κινησιολογικές γλώσσες. Το σώμα αναδεικνύεται ως φορέας μνήμης, επιθυμίας και απώλειας, ενώ η κίνηση ταλαντεύεται ανάμεσα στον συλλογικό συντονισμό και την προσωπική απόκλιση. Οι εννέα χορευτές κινούνται σε ένα περιβάλλον συνεχούς μετάβασης, όπου ο χρόνος μοιάζει να επιβραδύνεται, να επαναλαμβάνεται και να αποκτά μια σχεδόν τελετουργική διάσταση.

Η γλυπτική εγκατάσταση του εικαστικού Πέτρου Τουλούδη ενεργοποιεί τη σκηνή ως ένα κινούμενο ηχητικό τοπίο, λειτουργώντας ως μηχανισμός που παράγει και μεταφέρει ήχο, μετατρέποντας τη σκηνή σε έναν χώρο όπου το συναίσθημα δεν κραυγάζει αλλά αντηχεί μέσα στον χρόνο, αφήνοντας χώρο στη φαντασία. Ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο o Ζαχαρίας Καρούνης. Συμμετέχουν η Αγγελίνα Τκάτσεβα στο σαντούρι, τα μουσικά σύνολα Oros Ensemble και Osmosis Saxophone Quartet. Τη διδασκαλία κρουστών έχει αναλάβει ο Γιάννης Παπατζανής, ο οποίος ερμηνεύει μια πληθώρα κρουστών επί σκηνής, μαζί με τους χορευτές. Μια παράσταση που δεν αφηγείται γραμμικά, αλλά υποβάλλει τον θεατή σε μια εμπειρία συναισθηματικής καταβύθισης, σε μια τελετουργία εκ των έσω.

Η Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζει την παράσταση Metamorphosis, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Σπουδών της Γιώργου Μάτσκαρη.

photo V. Isaeva

Οι σπουδαστές της Σχολής θα δοκιμαστούν σε ένα απαιτητικό δίπτυχο σύγχρονου χορού, σε χορογραφίες των Cyril Baldy (Συρίλ Μπαλντύ) και Jesús Rubio Gamo (Χεσούς Ρούμπιο Γκάμο). Ο διεθνώς διακεκριμένος Γάλλος χορευτής και χορογράφος Cyril Baldy ανασυνθέτει τη δημιουργία του With Love and All That, που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Conservatoire National Supérieur de Paris. Το With Love and All That – ACT II, με αφετηρία το κλασικό μπαλέτο, ερευνά τη φύση του χορού σχηματίζοντας, μεθοδικά και στοχαστικά, νέα χορογραφικά τοπία. Δομημένο αρχικά σε τρεις πράξεις, επικεντρώνεται σε ένα δυναμικό σύνολο σχηματισμών όπου η δομή, η ορμή και τα μεταβαλλόμενα χωρικά μοτίβα καθοδηγούν τη χορογραφία. Το κομμάτι επιδιώκει να επανασυνδεθεί με την ακατέργαστη και εκφραστική δύναμη της κίνησης, προσφέροντας μια σύγχρονη προσέγγιση στη διαχρονική ομορφιά του μπαλέτου. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ισπανός χορογράφος Jesús Rubio Gamo υπογράφει την αναβίωση αποσπάσματος της χορογραφίας του Gran Bolero. Βραβευμένη από τα ισπανικά βραβεία παραστατικών τεχνών MAX ως η καλύτερη παράσταση χορού του 2020, το Gran Bolero είναι ένα έργο έντονο. Ένας ύμνος στην ελπίδα και τον ίδιο τον χορό. Η ελαφρότητα μάχεται με τη βαρύτητα, σε μια λεπτή γραμμή μεταξύ απόλαυσης και εξάντλησης. Το Gran Bolero είναι ένας χορός για να γιορτάσουμε τον χρόνο και τον χώρο που μοιραζόμαστε μεταξύ μας.

photo A. Simopoulos

Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι

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Γιώργος Κουμεντάκης

Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Ιουλίου 2026

Ώρα έναρξης: 22.00

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Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική Σκηνή

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης

Ποίηση: Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

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Τραγούδι: Ζαχαρίας Καρούνης

Χορογραφία: Πατρίσια Απέργη, Ηλίας Χατζηγεωργίου, Εύα Γεωργιτσοπούλου

Εικαστική και ακουστική εγκατάσταση: Πέτρος Τουλούδης

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Κοστούμια: Daglara

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Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος

Διδασκαλία κρουστών: Γιάννης Παπατζανής

Σαντούρι: Αγγελίνα Τκάτσεβα

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Oros Ensemble: Κωνσταντίνος Ζιγκερίδης (ακορντεόν), Ειρήνη Κρικώνη (βιολί), Αποστόλης Κουτσογιάννης (φλάουτο με ράμφος), Αντώνης Φωτιάδης (άλτο σαξόφωνο)

Osmosis Saxophone Quartet: Παντελής Λυκούδης (σοπράνο σαξόφωνο), Αντώνης Φωτιάδης (άλτο σαξόφωνο), Θεόφιλος Σωτηριάδης (τενόρο σαξόφωνο), Γιάννης Μυράλης (βαρύτονο σαξόφωνο)

Με τους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ: Άγγελο Αντωνίου, Γιάννη Γκάντσιο, Έλενα Κέκκου, Μαρίτα Νικολίτσα, Ντανιέλε Πεκοράρι, Στέφανο Πιετραγκάλλα, Γιώργο Χατζόπουλο, Σεσίλια Χατζηεμμανουήλ-Μαγιορκίνου, Δέσποινα Χρυσοστόμου

Για αγορά εισιτηρίων:

ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 211 1981535 (Δευτέρα–Κυριακή: 10.00-20.00)

photo V. Isaeva

Metamorphosis

Παράσταση Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ΕΛΣ

Σάββατο 18 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας – Είσοδος ελεύθερη

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μάτσκαρης

Διευθυντής Σπουδών της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού ΕΛΣ

Συντονισμός προβών: Άλκηστις Λαλά, Ζέτα Θεοδωρέλου

Σχεδιασμός, επιμέλεια φωτισμών: Δημήτρης Κουτάς

Τεχνική επιμέλεια: Σοφία Θεοδωράκη

Επιμέλεια κοστουμιών βεστιαρίου ΕΛΣ: Σοφία Πατσινακίδου

Υπεύθυνος ήχου: Γιώργος Ρεκούτης

WITH LOVE AND ALL THAT – ACT II

Χορογραφία: Cyril Baldy

Μουσική σύνθεση «Gleiter»: Matthias Muche

Σχεδιασμός κοστουμιών και φωτισμών: Cyril Baldy

Βοηθοί χορογράφου: Anne Jung, Ελένη Κλάδου, Όλια Τορναρίτου

Χορεύουν: Αλέξανδρος-Αναστάσιος Καραλής, Αναστάσιος Κίλιμπας, Νικολέτα Κλωνή, Κωνσταντίνος Κρεούζης, Αρετή-Μαρία Κώστογλου, Ισιδώρα Λάντζη, Aλεξάνδρα-Ευαγγελία Μαντέλη, Λουκία Μηλιάκη, Γεωργία-Σπυριδούλα Μπεληγιάννη, Στέφανος-Ευθύμιος Μπότσας, Κλειώ Σκιαδά, Άγγελος Τσάνι, Νικόλας Χάρκα, Μαρία-Ελπίδα Βασιλοπούλου, Μιχαήλα Καραταράκη, Μαρία Κωνσταντέλλου, Παρασκευή-Μαρία Μαυρίκη, Δανάη-Αικατερίνη Μητσιάνη, Λάμπρος Μπιντάκος, Χρυσταλλένα Παναγιώτου, Αργυρώ Σολομωνίδη, Θεοδοσία Σταθοπούλου, Γεωργία Στρατή, Μαρία Γιαννούλη, Γεωργία Δήμου, Λυδία Καπούνη, Μαρία Λαμπρινού, Σοφία Νικολάου, Μαίρη Πίχλερ-Γάσπαρη, Αλεξάνδρα Σπανού, Γεώργιος Τσίγγος, Πάτρα Χριστοδούλου

GRAN BOLERO (απόσπασμα)

Σύλληψη, χορογραφία: Jesús Rubio Gamo

Μουσική: José Pablo Polo, βασισμένη στον Μωρίς Ραβέλ

Σχεδιασμός κοστουμιών: Σοφία Πατσινακίδου

Σχεδιασμός φωτισμών: David Picazo

Βοηθοί χορογράφου: Alberto Alonso, Clara Pampyn

Χορεύουν: Κωνσταντίνος Κρεούζης, Ισιδώρα Λάντζη, Κλειώ Σκιαδά, Άγγελος Τσάνι, Νικόλας Χάρκα, Λάμπρος Μπιντάκος, Γεωργία Δήμου, Λυδία Καπούνη, Αλεξάνδρα Σπανού, Γεώργιος Τσίγγος, Πάτρα Χριστοδούλου, Ορέστ Γκοντούνι

Αναπληρωτές: Στέφανος Μπότσας, Μαρία Γιαννούλη

Για περισσότερες πληροφορίες: www.kalamatadancefestival.gr