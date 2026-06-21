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Μια απρόσμενη και ιδιαίτερα γοητευτική στιγμή εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Την ώρα που η παράσταση βρισκόταν σε εξέλιξη, δύο μικρά αλεπουδάκια έκαναν ξαφνικά την εμφάνισή τους στις κερκίδες, κινούμενα ανάμεσα στους θεατές και προκαλώντας έκπληξη αλλά και χαμόγελα στο κοινό.

Η απρόσμενη παρουσία των δύο μικρών επισκεπτών δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς θεατές να απαθανατίζουν τη μοναδική στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.

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Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύθηκε στο YouTube του Npress, μία τουρίστρια τραβάει βίντεο τα χαριτωμένα αλεπουδάκια που έχουν μετατρέψει τις κερκίδες… σε σπίτι τους. Τα μικρά αλεπουδάκια εμφανίστηκαν με το τέλος της παράστασης στην Επίδαυρο, περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται να βρίσκονταν και πιο πριν εκεί.

Τα αλεπουδάκια περιπλανήθηκαν για λίγα λεπτά στον χώρο, προσφέροντας ένα σπάνιο και ξεχωριστό θέαμα που συνδύασε τη μαγεία της φύσης με την ατμόσφαιρα του ιστορικού θεάτρου.

Το περιστατικό αποτέλεσε ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα της βραδιάς, χαρίζοντας στους παρευρισκόμενους μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσουν.



