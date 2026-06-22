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Η νέα πλατφόρμα posokanei.gov.gr μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για τα νοικοκυριά, αρκεί να μην παρουσιαστεί ως μαγική λύση απέναντι στην ακρίβεια. Γιατί άλλο πράγμα η ενημέρωση του καταναλωτή και άλλο η ουσιαστική παρέμβαση εκεί όπου διαμορφώνονται οι τιμές.

Η κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είχε, ανάμεσα στα άλλα, μια ενδιαφέρουσα αναφορά στη νέα πλατφόρμα POSOKANEI. Και σωστά είπε εξαρχής ότι καμία πλατφόρμα δεν μπορεί από μόνη της να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Αν ήταν τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό.

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Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το εργαλείο είναι άχρηστο. Κάθε άλλο. Είναι σημαντικό ο πολίτης να μπορεί να γνωρίζει σε ποια τιμή πωλούνται τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν για το σπίτι του, για το τραπέζι της οικογένειάς του, για την καθημερινότητά του. Από τα τρόφιμα μέχρι τα είδη καθαρισμού, η γνώση της τιμής είναι δύναμη.

Στη γειτονιά σου, για παράδειγμα, δεν είναι καθόλου αμελητέο να ξέρεις ότι το ίδιο προϊόν πωλείται 30 λεπτά φθηνότερα ένα τετράγωνο πιο κάτω. Γιατί 30 λεπτά από εδώ, 40 από εκεί, 50 παραπέρα, στο τέλος του λογαριασμού μπορεί να σημαίνουν δύο μπουκάλια γάλα, είκοσι αυγά ή κάτι επιπλέον για το οικογενειακό καλάθι.

Όμως εδώ υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα. Η πλατφόρμα θα γίνει πραγματικά λειτουργική όταν συνδεθεί με γεωγραφικά εργαλεία, όπως οι χάρτες στο κινητό ή στο τάμπλετ. Ο καταναλωτής δεν χρειάζεται να βλέπει απλώς ότι κάτι είναι φθηνότερο κάπου μακριά. Χρειάζεται να ξέρει τι συμφέρει μέσα στη γειτονιά του, σε απόσταση που μπορεί να περπατήσει, χωρίς να μπει σε αυτοκίνητο ή σε μέσο μεταφοράς. Αλλιώς το κέρδος της τιμής μπορεί να χαθεί στη βενζίνη, στον χρόνο και στην ταλαιπωρία.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για βελτιώσεις. Ελπίζω μία από αυτές να είναι ακριβώς αυτή: η σύγκριση των τιμών να αποκτήσει πραγματική τοπική χρησιμότητα.

Αλλά ας μη γελιόμαστε. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με εφαρμογές. Η μεγάλη μάχη είναι στους ελέγχους. Στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στις σχέσεις σούπερ μάρκετ, προμηθευτών και εισαγωγέων. Εκεί όπου ο πολίτης δικαιολογημένα υποψιάζεται ότι υπάρχουν αλισβερίσια που δεν φαίνονται στο ράφι.

Εκεί είναι το Α και το Ω. Η Αρχή Ανταγωνισμού πρέπει να κάνει τη δουλειά της γρήγορα, αυστηρά και αποτελεσματικά. Και εκεί θα κριθεί και η πολιτική βούληση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου.

Το POSOKANEI μπορεί να βοηθήσει. Αλλά τις τιμές δεν τις ρίχνει η οθόνη. Τις ρίχνει ο πραγματικός ΥΓΙΗΣ ανταγωνισμός. Της ρίχνει η πραγματική ΥΓΙΗΣ λειτουργία των συνεργαζόμενων και εμπλεκομένων επιχειρήσεων, χωρίς κομπίνες. Και εδώ ασφαλώς μπορεί να παίξει βασικό ρόλο και η ΑΑΔΕ