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Την πρόκρισή της στον 3ο γύρο του Wimbledon εξασφάλισε η Μαρία Σάκκαρη, επικρατώντας της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν με 6-3, 0-6, 7-6 (7), ύστερα από έναν συναρπαστικό αγώνα που κρίθηκε στο τάι μπρέικ του τρίτου σετ.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε δυναμικά, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-3. Στη συνέχεια, όμως, η Ραχίμοβα απάντησε με εντυπωσιακό τρόπο, ισοφαρίζοντας σε 1-1, καθώς κατέκτησε το δεύτερο σετ με το εμφατικό 6-0.

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Στο καθοριστικό τρίτο σετ, η Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα και ψυχικά αποθέματα. Παρότι βρέθηκε να χάνει με 5-3, κατάφερε να αντιδράσει, κερδίζοντας τρία διαδοχικά γκέιμ και ανατρέποντας την εις βάρος της κατάσταση. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε τελικά στο τάι μπρέικ, όπου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 7-7(9-7), «σφραγίζοντας» την πρόκριση στις κορυφαίες 32 της διοργάνωσης.

Στον επόμενο γύρο, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Γιασμίν Παολίνι και τη Βικτόρια Γκόλουμπιτς.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά που η Ελληνίδα τενίστρια προκρίνεται στον 3ο γύρο του Wimbledon, ενώ πλέον θα διεκδικήσει για πρώτη φορά στην καριέρα της την πρόκριση στη φάση των «16» του βρετανικού Grand Slam.

Στα στατιστικά του αγώνα, η Σάκκαρη ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 winners έναντι 24 της αντιπάλου της, ενώ υπέπεσε σε 38 αβίαστα λάθη, με τη Ραχίμοβα να καταγράφει 31. Στα break points, η Ελληνίδα εκμεταλλεύτηκε 4 από τις 10 ευκαιρίες που δημιούργησε, ενώ η αντίπαλός της αξιοποίησε 5 από τις 15.