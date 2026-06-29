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Θα περίμενε κανείς πως από τη στιγμή που κάποιος δουλεύει στο Wimbledon, η αμοιβή που θα λάβει για τις υπηρεσίες του εκεί, θα είναι απολύτως ικανοποιητική. Για τις υπόλοιπες θέσεις μπορεί να ισχύει, όμως για τα ball boys και ball girls, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Για την ακρίβεια, τα παιδιά που έχουν αυτό το ρόλο, παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Πόσω μάλλον αν αναλογιστεί κανείς πως το τουρνουά αυτό θα κρατήσει 14 ημέρες και στα 18 γήπεδά του θα γίνουν περίπου 700 αγώνες.

Η επιλογή των παιδιών

Κάθε χρόνο επιλέγοντας περίπου 280 παιδιά, ηλικίας 14 έως και 17 ετών, με τις αιτήσεις να αγγίζουν τις 1.500. Από αυτά, τα 180 είναι παιδιά τοπικών σχολείων, ενώ τα υπόλοιπα είχαν ξεχωρίσει από την προηγούμενη χρονιά και προσκαλούνται ξανά.

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Αφού περάσουν από την διαδικασία της επιλογής, ακολουθεί η πολύ απαιτητική της εκπαίδευσης που ξεκινάει από τον Φεβρουάριο. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο του All England Club στο Raynes Park του Λονδίνου, όπου κάνουν ασκήσεις ταχύτητας και προσομοιώσεις αγώνων, ενώ εξετάζονται γραπτά σε τεστ για τους κανονισμούς του τένις.

Λίγο πριν την έναρξη του τουρνουά, οι προπονήσεις μεταφέρονται στο ίδιο το Wimbledon, όπου οι συμμετέχοντες εξασκούνται στο γρασίδι φορώντας ήδη τις επίσημες στολές τους.

Τα λεφτά που παίρνουν

Όσον αφορά τις χρηματικές τους απολαβές, αυτές και για τις δύο εβδομάδες του Wimbledon είναι στις 200 λίρες, δηλαδή 234 ευρώ. Ίσα ίσα δηλαδή για τα έξοδά τους εκείνες τις ημέρες. Πάλι καλά που τους δίνουν δωρεάν γεύματα και αναψυκτικά, ενώ μπορούν να κρατήσουν και την στολή τους που είναι Ralph Lauren.