Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό κατά την παρουσία της στον τελικό του τουρνουά τένις στο Γουίμπλεντον.

Η ίδια παρακολούθησε τον αγώνα από το Royal Box συνοδευόμενη από διακεκριμένες προσωπικότητες του αθλητισμού και του καλλιτεχνικού χώρου.

Πριν από την έναρξη του τελικού, η Πριγκίπισσα συναντήθηκε με τη δωδεκάχρονη Θία Σταχ, η οποία εκτέλεσε τη συμβολική ρίψη του νομίσματος για τον αγώνα.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η Κέιτ Μίντλετον συνομίλησε επίσης με εθελοντές, εργαζόμενους της διοργάνωσης και φιλάθλους που ανέμεναν την είσοδό τους στα γήπεδα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με τα βλέμματα στραμμένα πάνω της επέστρεψε στο Γουίμπλεντον η Κέιτ Μίντλετον, η οποία γνώρισε θερμή υποδοχή από το κοινό κατά την άφιξή της στο Centre Court για τον μεγάλο τελικό του γυναικείου απλού. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε χαμογελαστή και έγινε δεκτή με παρατεταμένο χειροκρότημα από τους θεατές.

Η Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε στις εξέδρες του Γουίμπλεντον με την ιδιότητά της ως προστάτιδα του All England Lawn Tennis Club, παρακολουθώντας από το Royal Box τον τελικό της διοργάνωσης. Η 44χρονη πριγκίπισσα επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα και, πριν καθίσει στη θέση της, χαιρέτησε το κοινό που την υποδέχθηκε θερμά.

Advertisement

Advertisement

The Princess of Wales, patron of the All England Lawn Tennis and Croquet Club, received a standing ovation as she arrived for the Women's Singles Final between Linda Noskova and Karolina Muchova at #Wimbledon!



🔗 https://t.co/F8DfFJDPr6pic.twitter.com/ax7IznZjD0 — The Royal Watcher (@saadsalman719) July 11, 2026

Στο πλευρό της βρέθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, μεταξύ των οποίων οι θρύλοι του τένις Μαρτίνα Ναβρατίλοβα και Μπίλι Τζιν Κινγκ, η πρώην πρωταθλήτρια Μαρία Σαράποβα, αλλά και γνωστοί ηθοποιοί όπως η Τζόντι Φόστερ, η Χάνα Γουάντινγκαμ και ο Στάνλεϊ Τούτσι.

Η αγάπη της Κέιτ Μίντλετον για το τένις είναι γνωστή και η παρουσία της στο κορυφαίο τουρνουά του Λονδίνου αποτελεί πλέον σταθερή παράδοση. Μάλιστα, κατά τη φετινή διοργάνωση επέλεξε να παρακολουθήσει αγώνες όχι μόνο από το Royal Box, αλλά και από τα εξωτερικά γήπεδα, επιλέγοντας μια πιο άμεση επαφή με τους αθλητές και το κοινό.

The Princess of Wales has arrived for the women’s Wimbledon final.



❤️ pic.twitter.com/JOiiatL6FZ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 11, 2026

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Η ξεχωριστή στιγμή με τη 12χρονη Θία στο Γουίμπλεντον

Πριν από την έναρξη του τελικού, η Κέιτ Μίντλετον είχε μια ιδιαίτερα συγκινητική συνάντηση με τη 12χρονη Θία Σταχ, η οποία αντιμετωπίζει εγκεφαλική παράλυση και αυτισμό. Η μικρή φίλαθλη είχε την ξεχωριστή τιμή να κάνει τη συμβολική ρίψη του νομίσματος πριν από τον τελικό του απλού γυναικών με αμαξίδιο.

Η Θία άρχισε να ασχολείται με το τένις την περασμένη χρονιά, μέσα από ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, με στόχο να ενισχύσει τη δύναμη και την κινητικότητά της μετά από χειρουργική επέμβαση.

A Princesa de Gales conversando com Thea Stach, que realizará o sorteio da moeda para a final feminina de simples em cadeira de rodas representando a Wimbledon Junior Tennis Initiative.



📸 Andrew Matthews pic.twitter.com/cIyXJyH46O — The Wales Brasil (@thewalesbrasil) July 11, 2026

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας συνομίλησε μαζί της και ενημερώθηκε για την πορεία της, ενώ στη συνέχεια είχε επαφές με εθελοντές, εργαζόμενους της διοργάνωσης και θεατές που περίμεναν στην παραδοσιακή ουρά του Γουίμπλεντον για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο. Η παρουσία της έδωσε έναν ιδιαίτερο τόνο στη μεγάλη γιορτή του τένις, με αρκετούς φιλάθλους να εκφράζουν τη χαρά τους για την επαφή μαζί της.