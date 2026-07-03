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Η πριγκίπισσα, ως προστάτιδα του All England Lawn Tennis Club, βοήθησε τους υπεύθυνους στη διανομή των εισιτηρίων στους παρευρισκόμενους.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της, η Κέιτ συνομίλησε με τους φιλάθλους, φωτογραφήθηκε μαζί τους και ευχήθηκε καλή διασκέδαση σε όσους κατάφεραν να εισέλθουν.

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μία από τις δημόσιες εμφανίσεις της πριγκίπισσας μετά τη διάγνωση καρκίνου που έλαβε το 2024.

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Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, χαιρέτησε τους οπαδούς του τένις που περίμεναν στην ουρά για ώρες με την ελπίδα να εξασφαλίσουν εισιτήριο για το Wimbledon, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην τέταρτη ημέρα του τουρνουά.



Η Κέιτ φορούσε ένα μπλε λινό ταγέρ, καθώς μιλούσε στους ενθουσιώδεις θεατές που περίμεναν έξω από το διάσημο γήπεδο από τις 4 το πρωί για να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρωτάθλημα.

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The Queen of Wimbledon has returned!



In love with Catherine’s suit and her ponytail today. She looks SO good 😍💙 pic.twitter.com/5x9naqAV90 — Belle (@RoyallyBelle_) July 2, 2026

Η πριγκίπισσα, η οποία είναι προστάτιδα του All England Lawn Tennis Club, ένωσε στη συνέχεια τις δυνάμεις της με τους υπεύθυνους για να βοηθήσει στη συλλογή των πληρωμών και στη διανομή εισιτηρίων στους τυχερούς που κατάφεραν να εισέλθουν μετά από μια μακρά αναμονή.



Η Κέιτ ευχήθηκε σε δύο οπαδούς του τένις να «περάσουν υπέροχα», καθώς τους παρέδιδε ένα εισιτήριο το πρωί της Πέμπτης.

This is so desperate and cringe. 🫣Here’s Kate Middleton wearing a hidden microphone and waiting to ambush tennis fans in the Wimbledon queue so her media team can claim she was mobbed by fans. pic.twitter.com/VD2uenA8OZ — Senior Lieutenant Zandi Sussex (@ZandiSussex) July 2, 2026

Στην ουρά, την έβλεπαν να χαμογελά και να γελά καθώς χαιρετούσε τους επισκέπτες και φωτογραφιζόταν μαζί τους.



Μιλώντας σε δύο ενθουσιασμένα παιδιά, τους ρώτησε αν ήταν μεγάλοι οπαδοί του τένις, και εκείνα χαμογέλασαν και κούνησαν καταφατικά το κεφάλι.



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Ένας από τους παρευρισκόμενους συνεχάρη την πριγκίπισσα για την πρόσφατη πρόκληση «Three Peaks» που ανέλαβε.



Η Κέιτ μίλησε επίσης στους επίτιμους υπεύθυνους τάξης, οι οποίοι κάθε χρόνο προσφέρονται εθελοντικά για να διαχειριστούν την πολυπληθή ουρά.



Οι περαστικοί σταματούσαν για να τραβήξουν φωτογραφίες καθώς η Κέιτ έμπαινε στον χώρο του διάσημου αθλητικού συγκροτήματος.

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Πέρυσι, η πριγκίπισσα απένειμε το τρόπαιο των ανδρών στον νούμερο ένα στον κόσμο, Γιάνικ Σίνερ, αφού παρακολούθησε τον τελικό των μονών στο Centre Court μαζί με τον Πρίγκιπα της Ουαλίας.

Στην πριγκίπισσα διαγνώστηκε καρκίνος το 2024 και έκανε τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή της μετά τη διάγνωση στα πρωταθλήματα εκείνης της χρονιάς.

Την υποδέχτηκαν με επευφημίες και χειροκροτήματα καθώς αυτή και η πριγκίπισσα Σάρλοτ κάθισαν στην πρώτη σειρά του βασιλικού θεωρίου στο Centre Court.

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