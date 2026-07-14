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Έξι εργάτες έχασαν την Τρίτη, 14 Ιουλίου τη ζωή τους στις Βρυξέλλες μετά από φωτιά που ξέσπασε σε υπό ανακαίνιση κτίριο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των βελγικών αρχών.

🚒🔥 TERRIBLE INCENDIE PLACE DE BROUCKÈRE



Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Tout mon soutien aux équipes de secours toujours mobilisées et à celles et ceux qui attendent des nouvelles des personnes encore portées disparues. 🕊️ pic.twitter.com/YnKGmkYQSE Advertisement Advertisement July 14, 2026

Οι εργάτες εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ την ώρα που η πυρκαγιά εξαπλωνόταν μέσω του φρεατίου του ανελκυστήρα στο συγκρότημα Oxy, το οποίο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της βελγικής πρωτεύουσας. «Έχουν βρεθεί έξι πτώματα», δήλωσε το απόγευμα εκπρόσωπος του δημάρχου AFP. «Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται πως μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα», πρόσθεσε. «Θα ελέγξουμε τον δεύτερο ανελκυστήρα, ελπίζουμε να μη βρεθεί κανένας εκεί», τόνισε η εκπρόσωπος της Επιθεώρησης Εργασίας, Βαλεντίνα Μαρόκι.

Οι πυροσβέστες κλήθηκαν λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τρίτης για πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπό ανακαίνιση κτιριακό συγκρότημα, όπου εργάζονταν περίπου 200 άτομα. Η φωτιά, της οποίας τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα, εξαπλώθηκε μέσω φρεατίου ανελκυστήρα. Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών για την απομάκρυνση των εργαζομένων και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δύο άνθρωποι που υπέστησαν εγκαύματα διακομίστηκαν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο του Νέντερ-οβερ-Χέιμπεκ, ενώ ένας πυροσβέστης υπέστη θερμική καταπόνηση και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

REUTERS/Yves Herman

Στην περιοχή μετέβησαν ο βασιλιάς Φίλιππος και ο πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βίβερ, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία των επιχειρήσεων. Συγκλονισμένος από την τραγωδία δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Μπερνάρ Κεντέν. «Οι σκέψεις μου είναι στα θύματα και στους οικείους τους», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ευχαριστώντας θερμά τους πυροσβέστες και όσους συμμετείχαν στην τεράστια επιχείρηση.