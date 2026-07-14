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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 14 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, μετά το ξέσπασμα μεγάλης πυρκαγιάς σε εργοτάξιο, με τις βελγικές Αρχές να εκφράζουν φόβους για την ύπαρξη νεκρών.

Λίγο μετά το μεσημέρι, η Εισαγγελία Εργασίας επιβεβαίωσε ότι αρκετοί άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε ασανσέρ του πύργου OXY, όπου η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης, λίγο πριν από τις 8:00.

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Zes vermisten en vrees voor meerdere doden bij brand in Brussel https://t.co/VjHHi7m5i7 — De Telegraaf (@telegraaf) July 14, 2026

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ July 14, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός των θυμάτων.

Την ίδια ώρα, έξι άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, υπάρχει το ενδεχόμενο να βρίσκονται σε δεύτερο ασανσέρ, στο οποίο οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση.

«Οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανοίξουν ένα μικρό άνοιγμα σε ένα από τα ασανσέρ και εκεί εντοπίσαμε αρκετά θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας Εργασίας των Βρυξελλών, Μπρεχτ Σπέιμπρουκ.

Με πληροφορίες από Reuters