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Πριν από ένα πρώτο ραντεβού με κάποιο άτομο που μας αρέσει πολύ, μια σημαντική παρουσίαση στη δουλειά ή μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας, πολλοί από εμάς έχουμε νιώσει εκείνο το γνώριμο «φτερούγισμα» στο στομάχι. Οι λεγόμενες «πεταλούδες στο στομάχι» αποτελούν μία από τις πιο συνηθισμένες σωματικές αντιδράσεις στο άγχος, την προσμονή και τον ενθουσιασμό.

Αν και συχνά τις συνδέουμε με τον έρωτα, οι ειδικοί εξηγούν ότι πρόκειται για ένα πολύ πιο σύνθετο βιολογικό φαινόμενο.

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Η σύνδεση ανάμεσα στον εγκέφαλο και το έντερο

Σύμφωνα με ειδικούς που μίλησαν στο Real Simple , η αίσθηση αυτή σχετίζεται με την αντίδραση «μάχης ή φυγής» (fight-or-flight), έναν αρχαίο μηχανισμό επιβίωσης που ενεργοποιείται όταν ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται μια κατάσταση ως σημαντική ή απρόβλεπτη.

Κεντρικό ρόλο παίζει η αμυγδαλή του εγκεφάλου, η οποία επεξεργάζεται τα συναισθήματα και αξιολογεί πιθανούς κινδύνους. Όταν ενεργοποιείται, δίνει εντολή στον οργανισμό να προετοιμαστεί για δράση. Ως αποτέλεσμα, αυξάνονται οι παλμοί της καρδιάς, αλλάζει η ροή του αίματος και επηρεάζεται άμεσα το πεπτικό μας σύστημα.

Το «δεύτερο μυαλό» που κρύβεται στην κοιλιά μας

Όπως αναφέρει το Johns Hopkins Medicine οι επιστήμονες αποκαλούν συχνά το έντερο «δεύτερο εγκέφαλο». Αυτό συμβαίνει επειδή το γαστρεντερικό σύστημα διαθέτει ένα πολύπλοκο δίκτυο εκατομμυρίων νευρικών κυττάρων, γνωστό ως εντερικό νευρικό σύστημα.

Η επικοινωνία ανάμεσα στον εγκέφαλο και το έντερο είναι συνεχής και πραγματοποιείται κυρίως μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου. Γι’ αυτό συχνά παρατηρούμε ότι το άγχος μπορεί να προκαλέσει στομαχικές ενοχλήσεις, ενώ αντίστοιχα προβλήματα του πεπτικού επηρεάζουν τη διάθεσή μας.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το clevelandclinic.org δείχνουν ότι περίπου το 90% της σεροτονίνης, ενός νευροδιαβιβαστή που σχετίζεται με τη διάθεση, παράγεται στο έντερο.

Άγχος ή ενθουσιασμός; Το σώμα μας συχνά δεν ξεχωρίζει τη διαφορά

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι ο οργανισμός μας αντιδρά με παρόμοιο τρόπο τόσο σε μια απειλή όσο και σε μια ευχάριστη πρόκληση.

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Σύμφωνα με το Real Simple , το σώμα μπορεί να παράγει την ίδια αίσθηση «πεταλούδων» είτε πριν από μια συνέντευξη εργασίας είτε λίγο πριν από ένα πρώτο φιλί. Η διαφορά βρίσκεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουμε την εμπειρία.

Οι ψυχολόγοι εξηγούν ότι όταν θεωρούμε μια κατάσταση θετική, μεταφράζουμε το σωματικό αυτό αίσθημα ως ενθουσιασμό. Όταν όμως τη βιώνουμε ως απειλή, το ερμηνεύουμε ως άγχος.

Όταν οι «πεταλούδες» γίνονται υπερβολικές

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αίσθηση αυτή είναι απολύτως φυσιολογική. Ωστόσο, όταν το στρες γίνεται χρόνιο, ο άξονας εγκεφάλου-εντέρου μπορεί να βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση.

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Όπως αναφέρει το Harvard Health Publishing έρευνες έχουν συνδέσει το χρόνιο άγχος με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πεπτικών διαταραχών, ενώ άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου συχνά παρατηρούν ότι τα συμπτώματά τους επιδεινώνονται σε περιόδους έντονης συναισθηματικής πίεσης .

Ένα σημάδι ότι κάτι έχει σημασία για εμάς

Παρότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού «μάχης ή φυγής» συνδέεται συχνά με το στρες, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι «πεταλούδες στο στομάχι» δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό.

Αντίθετα, συχνά αποτελούν ένδειξη ότι είμαστε συναισθηματικά παρόντες, συγκεντρωμένοι και επενδεδυμένοι σε αυτό που ζούμε. Εμφανίζονται στις στιγμές που έχουν πραγματική σημασία για εμάς: όταν ερωτευόμαστε, όταν κυνηγάμε έναν στόχο ή όταν βγαίνουμε έξω από τη ζώνη άνεσής μας.

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Ίσως λοιπόν την επόμενη φορά που θα νιώσουμε αυτό το γνώριμο φτερούγισμα στην κοιλιά μας, να μην χρειαστεί να ανησυχήσουμε. Μπορεί απλώς να είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας μάς υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι σημαντικό.

Με πληροφορίες από Real Simple, Johns Hopkins Medicine, clevelandclinic.org, Harvard Health Publishing

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