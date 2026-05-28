Για τα προσωπικά της όρια στις επαγγελματικές συνεργασίες μίλησε η Ελένη Φουρέιρα, ξεκαθαρίζοντας πως οι αξίες και οι απόψεις ενός ανθρώπου παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιλογές της.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε συνέντευξη στο «MAD VMA The Vidcast» και αναφέρθηκε τόσο στις συνεργασίες που έχει κάνει μέχρι σήμερα όσο και στους ανθρώπους με τους οποίους έχει έρθει πιο κοντά μέσα από τη δουλειά. Μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία της με τον APON, λέγοντας πως μέσα από τις ώρες στο στούντιο είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να αναπτύξουν μια πολύ καλή σχέση.

Η Ελένη Φουρέιρα εξήγησε ότι πολλές φορές, στο πλαίσιο της δουλειάς της, έχει κάνει πράγματα που στην προσωπική της ζωή δεν θα αισθανόταν άνετα να κάνει, όπως εμφανίσεις με πιο τολμηρή εικόνα σε βιντεοκλίπ. Ωστόσο, τόνισε πως υπάρχουν συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές» που δεν είναι διατεθειμένη να ξεπεράσει.

«Δεν θα έκανα συνεργασία με κάποιον που είναι ρατσιστής, πάρα πολύ δύσκολα. Και ας ήταν ο μεγαλύτερος σταρ», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να συνυπάρξει επαγγελματικά με ανθρώπους που εκφράζουν απόψεις αντίθετες με όσα η ίδια πιστεύει και υποστηρίζει.