Έχοντας αποφύγει τα χειρότερα μετά το ατύχημα που είχε στα σκαλιά της μεζονέτας του στη Βουλιαγμένη- η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά, ήταν εκείνη που τον μετέφερε στο Ασκληπιείο Βούλας-, ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε χτες στα τηλεοπτικά του καθήκοντα και δεν παρέλειψε να κάνει τα παράπονά του για τη διεύθυνση προγράμματος του σταθμού που βρίσκεται στο Μαρούσι ενώ τα πλατό και τα γραφεία των εκπομπών είναι στα Σπάτα.

Ο ίδιος πάντως διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον διευθυντή προγράμματος, Νίκο Χριστοφόρου. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες, οι δυο άντρες έτρωγαν σε γνωστό εστιατόριο με τις συντρόφους τους, Μαρία Αντωνά και Μαριλού Ρεπαπή.

Ο Λιάγκας, το lead in, και η ανανεώση του συμβολαίου του

Εδώ και αρκετό καιρό γίνεται πολύς λόγος για το συμβόλαιο που έχει ο Γιώργος Λιάγκας με τον ΑΝΤ1, οποίο λήγει το καλοκαίρι και δεν έχει γίνει ακόμα κάποια συζήτηση γύρω από την ανανέωσή του.

Η φετινή σεζόν δεν είναι εύκολη για το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 αλλά και για το πρόγραμμα του σταθμού γενικότερα. Ο ίδιος ο Γιώργος Λιάγκας δεν κρύβει ότι έχει μετανιώσει που δέχτηκε να ξεκινάει η εκπομπή του στις 50 λεπτά νωρίτερα, ενώ ένα από τα βασικά προβλήματα είναι το -πολύ- χαμηλό lead in που παίρνει από το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο πολλές φορές πέφτει κάτω από το 5%.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, το κανάλι δεν σκοπεύει σε καμία περίπτωση να αποδεσμεύσει τον 56χρονο παρουσιαστή στο τέλος της σεζόν, αν και οι δυο πλευρές δεν έχουν ακόμα έρθει σε κάποια συμφωνία. Ακούγεται μάλιστα ότι ένα από τα πρώτα πράγματα που θα ζητήσει όταν βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να επιστρέψει η εκπομπή στην παλιά της ώρα.

Ένα άλλο θέμα που αναμένεται να συζητηθεί είναι η σύνθεση της ομάδας του μπροστά από τις κάμερες, γιατί εκεί μπορεί όντως να υπάρξουν εκπλήξεις. Ο σταθμός φαίνεται πως θα κάνει κάποιες προτάσεις, και ο Γιώργος Λιάγκας θα κληθεί ή να συμφωνήσει ή αλλιώς θα πρέπει να πάρει επάνω του όλη την ευθύνη.

Ο Γιώργος Λιάγκας με τη Μαρία Αντωνά σε πρόσφατη εξόδό τους.

Προτεραιότητα εξάλλου του σταθμού τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι η διαμόρφωση μιας πιο ισχυρής prime time ζώνης την επόμενης σεζόν, αφού (και) στο κομμάτι της μυθοπλασίας ο ΑΝΤ1 βγήκε ηττημένος, φλερτάροντας συχνά ακόμα και με την τέταρτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης.