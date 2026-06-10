Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέο κύμα οργισμένων αντιδράσεων προκαλεί στη Γαλλία το περιοδικό Charlie Hebdo, μετά τη δημοσίευση πρωτοσέλιδου που συνδέει με προκλητικό τρόπο τη δολοφονία της 11χρονης Λιανά με ένα σκίτσο που πολλοί χαρακτηρίζουν σοκαριστικό και βαθιά προσβλητικό.

Στο εξώφυλλο απεικονίζεται ένας άνδρας με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας να κρατά κύπελλο με τη μορφή παιδιού, συνοδευόμενο από τη φράση «Γαλλία ολέ, παγκόσμιο κύπελλο παιδοφιλίας». Το σκίτσο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης και στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς να το χαρακτηρίζουν απαράδεκτο, ειδικά λόγω της συγκυρίας.

Advertisement

Advertisement

"Coupe du monde de la pédophilie : Allez France !" : la Une de Charlie Hebdo ce mercredi. pic.twitter.com/jkYsQZvKKH — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 9, 2026

Η δημοσίευση έρχεται στον απόηχο της δολοφονίας της 11χρονης Λιανά και της σύλληψης του 41χρονου Ζερόμ Μπαρέλα ως βασικού υπόπτου. Ο άνδρας, πατέρας συμμαθήτριας του θύματος, φέρεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για καταγγελίες που σχετίζονται με σεξουαλικές επιθέσεις σε ανηλίκους, γεγονός που έχει εντείνει τη δημόσια οργή και την κοινωνική συζήτηση γύρω από την υπόθεση.

Η σορός της Λιανά εντοπίστηκε την Πέμπτη (4/6) σε απομονωμένο σημείο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης στον νομό Ζερ της Γαλλίας, με τα τεστ DNA να επιβεβαιώνουν ότι ανήκει στην 11χρονη που είχε εξαφανίστεί από τις 29 Μαΐου έπειτα από το μεσημεριανό σχόλασμα.

Η υπόθεση της Λιανά πυροδότησε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα της μάχης κατά των εγκλημάτων σε βάρος παιδιών και τα μέσα που παρέχονται στη δικαιοσύνη.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος προήδρευσε κυβερνητικής σύσκεψης με τη συμμετοχή πολλών υπουργών, πρότεινε να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τους κατά συρροή βιαστές, οι οποίες θα μπορούσαν να επισύρουν ισόβια κάθειρξη αντί για την κάθειρξη 20 ετών που ισχύει αυτήν τη στιγμή.