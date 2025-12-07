Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε, το βράδυ της Κυριακής (7/12), στο Ίλιον και συγκεκριμένα στην οδό Αιακού, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών και αναστάτωση στην περιοχή.

Ειδικότερα, αμέσως μετά την αναφορά του περιστατικού, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο Ίλιον, προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί και να συλλέξουν στοιχεία. Κατά την αυτοψία που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο κάλυκες στο οδόστρωμα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη χρήση πυροβόλου όπλου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις Αρχές, οι πυροβολισμοί στο Ίλιον φέρεται να σημειώθηκαν στο πλαίσιο επεισοδίου ανάμεσα σε οικογένειες Ρομά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν διερευνώνται, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων και την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών που οδήγησαν στο περιστατικό.