Η Παγκόσμια Ημέρα Ρομά δεν είναι απλώς μια επετειακή υπενθύμιση για τη μεγαλύτερη μειονοτική κοινότητα της Ευρώπης. Είναι μια αφορμή για να επιστρέψει στο δημόσιο προσκήνιο μια συζήτηση που παραμένει ανοιχτή και συχνά άβολη: ποιοι είναι οι Ρομά, πόσοι ζουν στην Ελλάδα, από πού προέρχονται και γιατί, παρά τις κατά καιρούς στρατηγικές ένταξης, μεγάλο μέρος της ζωής τους εξακολουθεί να ορίζεται από φτώχεια, αποκλεισμό, στερεότυπα και κοινωνική καχυποψία.

Το 13ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου είναι ένα από εκείνα τα παραδείγματα που δείχνουν τι μπορεί να συμβεί όταν η εκπαίδευση πάψει να είναι απλώς ένας θεσμός τυπικής φοίτησης και μετατραπεί σε χώρο αποδοχής, εμπιστοσύνης και πραγματικής συμμετοχής. Στο σχετικό ρεπορτάζ περιγράφεται ένα σχολείο χωρίς ταμπέλες και αποκλεισμούς, όπου παιδιά Ρομά βρίσκουν χώρο να μιλήσουν, να δημιουργήσουν και να σταθούν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μέσα στη σχολική κοινότητα. Η διεύθυνση του σχολείου περιγράφει μια μακρά διαδρομή απέναντι στη σχολική διαρροή, στις εντάσεις και στην έλλειψη σταθερής ρουτίνας, αλλά και μια σταδιακή μεταβολή που χτίστηκε με επιμονή και συστηματική δουλειά.

Αυτή είναι και η μία όψη της πραγματικότητας. Η άλλη είναι ότι οι Ρομά στην Ελλάδα συνεχίζουν να αντιμετωπίζονται μέσα από ένα μείγμα αορατότητας και προκατάληψης, ενώ οι ίδιες οι συνθήκες διαβίωσης σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Σύμφωνα με το υπόμνημα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα, η εθνική στρατηγική αναγνωρίζει ως βασικές προκλήσεις τη διάκριση, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης και την περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Στο ίδιο κείμενο καταγράφονται ακόμη υποβαθμισμένοι οικισμοί, απομονωμένες περιοχές και νοικοκυριά χωρίς επαρκή πρόσβαση σε βασικές υποδομές.

Δεν γίνεται, ωστόσο, να αγνοηθεί και η άλλη πλευρά της δημόσιας συζήτησης: σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας, περιστατικά παραβατικότητας στα οποία εμπλέκονται μέλη κοινοτήτων Ρομά έχουν τροφοδοτήσει έντονη κοινωνική ένταση, αίσθημα ανασφάλειας και βαθιά δυσπιστία από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί υπαρκτά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών και δεν μπορεί να αποσιωπάται. Την ίδια στιγμή, όμως, η γενίκευση και η συλλογική ενοχοποίηση ολόκληρου του πληθυσμού των Ρομά όχι μόνο είναι άδικη, αλλά συχνά ενισχύει τον φαύλο κύκλο αποκλεισμού, φτώχειας και γκετοποίησης που περιγράφουν ευρωπαϊκοί θεσμοί και οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρόκληση είναι διπλή: αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικότητας, αλλά και πολιτικές ένταξης που δεν θα αφήνουν χώρο ούτε στην ανομία ούτε στον στιγματισμό.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα απολύτως ενιαίο και αδιαμφισβήτητο νούμερο για τον πληθυσμό των Ρομά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενη εκτίμηση του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναφέρει περίπου 265.000 Ρομά, δηλαδή περίπου το 2,47% του πληθυσμού. Από την άλλη, το υπόμνημα του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρει ότι η χαρτογράφηση οικισμών και πληθυσμού του 2021 κατέγραψε 117.495 άτομα που ζουν σε 462 περιοχές, υπογραμμίζοντας όμως ότι τα επίσημα στοιχεία μπορεί να μην αποτυπώνουν πλήρως την πραγματικότητα, μεταξύ άλλων και λόγω υποκαταγραφής ή απροθυμίας αυτοπροσδιορισμού εξαιτίας του αντιτσιγγανισμού και του στίγματος. Με άλλα λόγια, υπάρχει αριθμός, αλλά όχι ένας μόνο. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις, και αυτό από μόνο του δείχνει πόσο σύνθετη παραμένει η αποτύπωση της κοινότητας στη χώρα.

Ως προς την προέλευσή τους, η ιστορική και γλωσσολογική έρευνα είναι σαφής: οι Ρομά έχουν ρίζες στη βόρεια Ινδία. Η Britannica σημειώνει ότι πρόκειται για εθνοτική ομάδα που προήλθε από τη βόρεια Ινδία και ότι οι μετακινήσεις της προς τη Δύση έγιναν σταδιακά, με παρουσία στην Περσία έως τον 11ο αιώνα, στη νοτιοανατολική Ευρώπη έως τις αρχές του 14ου και στη δυτική Ευρώπη έως τον 15ο αιώνα. Η γλώσσα ρομανί συνδέεται επίσης στενά με τις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες της βόρειας Ινδίας, στοιχείο που στηρίζει ισχυρά αυτή την καταγωγή.

Η 8η Απριλίου καθιερώθηκε επισήμως ως Παγκόσμια Ημέρα Ρομά το 1990, στο Σέροκ της Πολωνίας, προς τιμήν του πρώτου Παγκόσμιου Συνεδρίου Ρομά που είχε πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο το 1971. Εκεί τέθηκαν και βασικά σύμβολα συλλογικής ταυτότητας, όπως η σημαία και ο ύμνος “Gelem, Gelem”. Η ημέρα αυτή δεν αφορά μόνο τη μνήμη, αλλά και τη διεκδίκηση πολιτικής εκπροσώπησης, ισότητας και αξιοπρέπειας.

Αυτό είναι και το βασικό πολιτικό νόημα της ημέρας: οι Ρομά δεν είναι ένα αφηρημένο κοινωνικό «ζήτημα», αλλά πολίτες με ιστορία, ταυτότητα και δικαιώματα. Και η δημόσια συζήτηση για αυτούς δεν μπορεί να περιορίζεται ούτε σε ρομαντικοποιημένες αφηγήσεις ούτε σε μονοδιάστατες εικόνες φόβου. Χρειάζεται να χωρά ταυτόχρονα την ανάγκη για ασφάλεια και νομιμότητα, την υποχρέωση του κράτους να αντιμετωπίζει την παραβατικότητα όπου υπάρχει, αλλά και την ευθύνη της πολιτείας να μην εγκαταλείπει ολόκληρες κοινότητες στη μόνιμη φτώχεια, στην εκπαιδευτική περιθωριοποίηση και στην κοινωνική απόσταση. Το ερώτημα, τελικά, δεν είναι αν οι Ρομά θα ενταχθούν σε μια κοινωνία που τους κοιτά συχνά μόνο μέσα από το στερεότυπο. Είναι αν η ίδια η κοινωνία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει χωρίς υπεκφυγές και τις ευθύνες της και τα αδιέξοδά της.