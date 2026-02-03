Στη σύλληψη μίας 67χρονης προχώρησαν τα στελέχη της Ασφάλειας Ιλίου, καθώς προέκυψε από την έρευνά τους ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όσο εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε σπίτι της περιοχής, έκλεβε από αυτό ό,τι πολύτιμο έβρισκε.

Οι αστυνομικοί απέκτησαν στοιχεία ότι η 67χρονη άρπαξε κοσμήματα και χρήματα, εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβαση στους χώρους του σπιτιού. Κατά την έρευνα στο σπίτι της τα στελέχη της Ασφάλειας εντόπισαν

πλήθος κοσμημάτων,

πλήθος ρολογιών και

χρηματικό ποσό που είχε αφαιρέσει νωρίτερα.

Η 67χρονη είναι αντιμέτωπη τώρα με τις δικαστικές αρχές.