Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και σκαφών στα Στενά του Ορμούζ, απαντώντας σε αντίστοιχες επιθέσεις με πυραύλους και drones.

Το Ιράν υποστηρίζει πως ελέγχει το πέρασμα και προειδοποιεί τα πλοία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν στη διασφάλιση της ελεύθερης διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κλεισίματος των Στενών, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο για διάλογο ή περαιτέρω στρατιωτική απάντηση.

Η κλιμάκωση της έντασης προκαλεί ανησυχία στις ναυτιλιακές εταιρείες και τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του κινδύνου διατάραξης των μεταφορών.

Οι διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι μια λανθασμένη εκτίμηση ενδέχεται να προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις με σοβαρές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και ασφάλεια.

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Η εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να καταρρέει εκ νέου, καθώς η Κυριακή σημαδεύτηκε από νέο κύκλο πυραυλικών επιθέσεων, αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων και σκληρών δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά πρακτορεία και τηλεοπτικά δίκτυα του κόσμου συμφωνούν σε ένα βασικό συμπέρασμα: η περιοχή βρίσκεται ξανά στο χείλος μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης, με άμεσες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία, την ενέργεια και τη ναυσιπλοΐα. (Reuters)

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Το Reuters μεταδίδει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων, αντιαεροπορικών εγκαταστάσεων και ταχύπλοων σκαφών των Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή των Στενών. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, στόχος ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί τη διεθνή ναυσιπλοΐα. (Reuters)

US military launches massive strikes on key Iranian assets around the Strait of Hormuz.



Multiple explosions rocked Bandar Abbas and Qeshm Island, targeting IRGC missile systems, air defenses, and fast attack boats. Tehran’s most critical naval chokehold is being dismantled in… pic.twitter.com/fXcVJRWDXF July 12, 2026

Την ίδια ώρα, το Associated Press κάνει λόγο για νέα ιρανικά πλήγματα με πυραύλους και drones, αλλά και για αμερικανικές επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο στρατηγικό πέρασμα. Η Τεχεράνη επιμένει ότι θεωρεί τα Στενά του Ορμούζ υπό τον έλεγχό της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες απαντούν ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα θα διασφαλιστεί με κάθε μέσο. (AP News)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως μεταδίδουν το Reuters, ο Guardian και αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι τα Στενά έχουν κλείσει, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να εγγυώνται τη διέλευση των εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό παράθυρο για διάλογο με το Ιράν, χωρίς όμως να αποκλείει νέα στρατιωτική απάντηση εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις. (Reuters)

Στη Μέση Ανατολή, το Al Jazeera δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ανακοινώσεις των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι διακηρύσσουν ότι το Ορμούζ παραμένει κλειστό και προειδοποιούν όλα τα πλοία να μην επιχειρήσουν διέλευση χωρίς άδεια των ιρανικών αρχών. Το δίκτυο υπογραμμίζει ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει το σημαντικότερο θαλάσσιο πέρασμα πετρελαίου στον κόσμο ως βασικό μοχλό πίεσης απέναντι στην Ουάσιγκτον. (Al Jazeera)

Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχα για τις οικονομικές επιπτώσεις. Ο Guardian σημειώνει ότι, παρά τις διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ πως η ναυσιπλοΐα συνεχίζεται, η εμπορική κίνηση έχει περιοριστεί αισθητά και αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες επανεξετάζουν τα δρομολόγιά τους λόγω του αυξημένου κινδύνου. (The Guardian)

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⚡️BREAKING: Iran struck Kuwait



The strike was carried out in the same way as the attack on a U.S. Army missile unit. pic.twitter.com/VIHXMm7521 — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2026

Οι αγορές προς το παρόν αντιδρούν με σχετική ψυχραιμία. Το Reuters επισημαίνει ότι, αν και οι χρηματιστηριακοί δείκτες του Κόλπου παρουσιάζουν μικρές διακυμάνσεις, οι επενδυτές εξακολουθούν να φοβούνται μια νέα ενεργειακή κρίση εάν η ένταση συνεχιστεί. Ήδη η Σαουδική Αραβία εξετάζει την περαιτέρω ενίσχυση των αγωγών που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ, ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από το συγκεκριμένο πέρασμα. (Reuters)

Το κοινό συμπέρασμα των διεθνών αναλυτών είναι σαφές: η κατάσταση απέχει ακόμη από μια γενικευμένη πολεμική σύγκρουση, όμως κάθε νέο πλήγμα αυξάνει τον κίνδυνο ενός ατυχήματος ή μιας λανθασμένης εκτίμησης που θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές εξελίξεις όχι μόνο στη Μέση Ανατολή αλλά και στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, μεταφορών και ασφάλειας.

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