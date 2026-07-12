Ρυμουλκά καθοδηγούν το δεξαμενόπλοιο «Odessa», το οποίο μεταφέρει αργό πετρέλαιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού πέρασε από το Στενό του Ορμούζ με τον πομποδέκτη του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) απενεργοποιημένο, και πλέει στα ύδατα του λιμανιού Daesan, όπου αναμένεται να εκφορτώσει το αργό πετρέλαιο, στο Seosan της Νότιας Κορέας, στις 8 Μαΐου 2026. REUTERS/Kim Soo-hyeon/Φωτογραφία αρχείου

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ διαβεβαιώνουν ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν έτοιμες να διασφαλίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των πλοίων παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις και τις απειλές από την πλευρά του Ιράν.

Το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει κλείσει τη θαλάσσια δίοδο, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, μεταξύ των οποίων και ενός υπό κυπριακή σημαία.

Οι ΗΠΑ απάντησαν στις ιρανικές ενέργειες εξαπολύοντας επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για τα εμπορικά πλοία, παρά τις εντάσεις στην περιοχή.

Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Meet the Press» του τηλεοπτικού δικτύου NBC. Νωρίτερα, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε αναφέρει ότι η θαλάσσια αυτή δίοδος είναι διαθέσιμη για τη διέλευση πλοίων.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συμβάλουν στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

WELKER: Iran says the Strait of Hormuz is closed. CENTCOM says it's open. Which is it?



TRUMP: It's open, and I don't want to talk about because I want to honor the life of Lindsey Graham, so I don't want to talk about it. I told you that before the call. pic.twitter.com/3ed7dN1bhK July 12, 2026

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι «ανοιχτά σε όλα τα σκάφη που επιθυμούν να διέλθουν νόμιμα από τη διεθνή ναυτιλιακή οδό».

Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται την ώρα που το Ιράν εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα Στενά παραμένουν κλειστά, διατηρώντας την αντιπαράθεση γύρω από μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές θαλάσσιες οδούς στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ λένε ότι τα Στενά είναι «ανοιχτά»

Τα Στενά είναι ανοιχτά σε όλα τα πλοία και οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ «έχουν λάβει θέσεις κι έχουν προετοιμαστεί» για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ, μία ημέρα μετά από την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ιρανικών κι αμερικανικών δυνάμεων, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη σημαντική θαλάσσια δίοδο.

Το CENTCOM πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν ελέγχει το στενό και ισχυρίστηκε ότι «η κυκλοφορία συνεχίζεται κανονικά».

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The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι πιο σημαντικά από δεκάδες ατομικές βόμβες», δηλώνει σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Τη βαρύνουσα γεωπολιτική σημασία των Στενών του Ορμούζ υπογράμμισε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, Μοχσέν Ρεζαεΐ, δηλώνοντας ότι η στρατηγική αξία του συγκεκριμένου θαλάσσιου περάσματος ξεπερνά ακόμη και την κατοχή «δεκάδων πυρηνικών βομβών».

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία αυξημένης διεθνούς ανησυχίας για τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους στον κόσμο, καθώς μέσω αυτών μεταφέρεται μεγάλο μέρος των παγκόσμιων φορτίων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

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Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο Ρεζαεΐ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό το στρατηγικό πέρασμα είναι πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα το προστατεύσει».

Παράλληλα με τη συζήτηση για τη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ, η Τεχεράνη βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο διεθνών κατηγοριών σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες δυτικές χώρες υποστηρίζουν ότι το Ιράν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, κάτι που η ιρανική κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι πυρηνικές της δραστηριότητες έχουν αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς και αφορούν την ενέργεια και την επιστημονική έρευνα. Παράλληλα, επικαλείται το θρησκευτικό διάταγμα (φετφά) του Αλί Χαμενεΐ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με το οποίο απαγορευόταν η ανάπτυξη και κατοχή πυρηνικών όπλων.

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Αμείωτη παραμένει η ένταση στην περιοχή

Αμείωτη παραμένει η κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επιτέθηκε σε δύο εμπορικά πλοία που επιχείρησαν διέλευση,εκ των οποίων το ένα υπό κυπριακή σημαία. Το πλήρωμα μάλιστα αναγκάστηκε να εγακταλείψει το πλοίο και ένας Ινδός ναυτικός αγνοείται.

Στο μεταξύ, ως απάντηση οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν έναν τρίτο γύρο επιθέσεων σε ιρανικούς στόχους ενω το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ιορδανία ενώ ανακοίνωσε πως κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ ωστόσο υποστηρίζουν πως η θαλάσσια οδός παραμένει ανοιχτή.

Αρχικά, το Ιράν έπληξε το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων GFS Galaxy, κυπριακής σημαίας και το πλήρωμα αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

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Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωεσ νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν «μετά την απροκάλυπτη επίθεση των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης εναντίον του M/V GFS Galaxy, υπό κυπριακή σημαία πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έπλεε στα Στενά του Ορμούζ».

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