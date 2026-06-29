Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε μια προσωρινή αναστολή των στρατιωτικών επιθέσεων μεταξύ τους.

Οι δύο χώρες θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την Τρίτη στο Κατάρ με επίκεντρο τη διένεξη για τα Στενά του Ορμούζ.

Η συμφωνία προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στη θαλάσσια οδό και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Παρά την αποκλιμάκωση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε σκληρή ρητορική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Το κλίμα στις διμερείς σχέσεις παραμένει εύθραυστο, παρά τις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Προσωρινή αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν καταγράφει δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο οι δύο χώρες συμφώνησαν να αναστείλουν προς το παρόν τις επιθέσεις τους και να συναντηθούν την Τρίτη (30/6) στο Κατάρ, με βασικό αντικείμενο τη διένεξη για τα Στενά του Ορμούζ.

Παρά το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν πλήγματα τις τελευταίες ημέρες κι αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, με τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας στην καρδιά των εντάσεων.

Advertisement

Advertisement

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις κινητικές ενέργειες», είπε πηγή του ιστότοπου στην αμερικανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας όρο του αμερικανικού στρατού για τη διεξαγωγή πληγμάτων.

Δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος είπε στο ίδιο μέσο ότι οι δυο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν να ανταλλάσσουν επιθέσεις «προς το παρόν» και τα εμπορικά πλοία να είναι ξανά σε θέση «να κυκλοφορούν ελεύθερα» στο στενό, καθώς θα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το διαρκές τέλος του πολέμου.

Οι δυο πηγές και ακόμη μια είπαν πως Ιρανοί και Αμερικανοί θα συναντηθούν αύριο στο Κατάρ, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, μετέδωσε αντίστοιχες πληροφορίες για την επίτευξη προσωρινής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ μέχρι στιγμής ο Λευκός Οίκος δεν έχει προβεί σε επίσημο σχόλιο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κατ’ αρχήν συμφωνία προβλέπει ότι η Τεχεράνη θα διασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση των εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει στην άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο, το κλίμα παραμένει εύθραυστο, καθώς το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε με σκληρή ρητορική, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας πως το Ιράν «θα έπαυε να υπάρχει» εάν λάμβανε μια τέτοια απόφαση.

Διευκολύνσεις στη ναυσιπλοΐα

Οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύΗνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να συνεχιστούν σε όλα τα πεδία που καλύπτει το Μνημόνιο Κατανόησης, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Advertisement

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι τα πλοία θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, στο πλαίσιο των υφιστάμενων ρυθμίσεων, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς κατά τη διάρκεια της προσωρινής αυτής φάσης αποκλιμάκωσης.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, ανέφερε το Axios, προκειμένου να επιλύσουν τη διαμάχη τους σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, έναν βασικό διάδρομο για τις μεταφορές πετρελαίου από την περιοχή.

(Με πληροφορίες από Axios, Reuters)

Advertisement