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Το Ιράν και οι ΗΠΑ συνέχιζαν τις επιθέσεις τους στον Κόλπο καθώς αλληλοκατηγορούνταν για παραβιάσεις της ολοένα και πιο εύθραυστης μεταβατικής συμφωνίας που έκλεισαν λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν για τον τερματισμό του πολέμου.

Λίγο αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ ίσως «τελειώσουν στρατιωτικά τη δουλειά», το Ιράν εξαπέλυσε την Κυριακή πυραύλους και drones κατά αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, συνεχίζοντας μια σειρά κλιμακούμενων επιθέσεων. Οι ΗΠΑ είχαν πει νωρίτερα πως είχαν χτυπήσει ξανά το Ιράν, ώρες αφού τάνκερ χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ.

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U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6 — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026

«Αεροσκάφη των ΗΠΑ μόλις χτύπησαν ιρανικές αποθήκες πυραύλων και drones, και επάκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης πυρών, ΞΑΝΑ! Είναι πολύ πιθανό να μη μάθουν ποτέ! Ίσως έρθει κάποια στιγμή που δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να είμαστε λογικοί και θα αναγκαστούμε να τελειώσουμε στρατιωτικά τη δουλειά, την οποία αρχίσαμε με μεγάλη επιτυχία. Αν συμβεί αυτό, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα παύσει να υπάρχει!» έγραψε σχετικά ο Τραμπ στο Truth Social.

Την Κυριακή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ είπε σε συνάντηση την Κυριακή με τον Ιρανό ομόλογό του ότι ήταν σημαντικό να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν. Το Ιράκ δεν υποστηρίζει την επέκταση της κλίμακας του πολέμου στις χώρες του Κόλπου και δεν υποστηρίζει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, είπε ο Φουάντ Χουσεΐν στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, κατά την επίσκεψή του στη Βαγδάτη.

Πέρα από τον Κόλπο, το Ισραήλ είπε ότι είχε χτυπήσει τη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονταν στην περιοχή, την οποία οι ΗΠΑ θεωρούν «κλειδί» για την ειρηνευτική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Με επιπλέον πληροφορίες από Reuters