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Έντεκα νεκρούς από τη συντριβή αεροσκάφους στο Τομπλέν της Γαλλίας ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το αεροπλανο ανήκε σε σχολή ελεύθερης πτώσης. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες- πέντε εκπαιδευτές και πέντε μαθητές. σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

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Στο σημείο κατευθυνόταν ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο περιφερειακός νομάρχης Ιβ Σεγκί δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό BFM ότι το αεροσκάφος φάνηκε να υπέστη ζημιά πριν πέσει κάθετα στο έδαφος. Η συντριβή σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή κοντά σε εμπορικό κέντρο.

«Λίγα μόνο μέτρα διαφορά και και θα μπορούσαμε να έχουμε παράπλευρες απώλειες», δήλωσε ο Σεγκί.

BREAKING: A light aircraft has crashed in Tomblaine, France https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xjD8FhLuYE — Sky News (@SkyNews) June 28, 2026

ALERTE – Au moins 11 morts dans le crash d'un avion à Tomblaine, près de l’aéroport Nancy. pic.twitter.com/TwtFDPrtFz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 28, 2026

Un aéronef s'est crashé juste après son décollage en fin de matinée ce dimanche 28 juin à Tomblaine dans le Grand Nancy. A son bord, 11 personnes dont 5 instructeurs de parachute, 5 élèves et un pilote aguerri. Aucun n'a survécu, selon les autorités. #JT13h pic.twitter.com/1hxj1Pq8Tg — franceinfo (@franceinfo) June 28, 2026