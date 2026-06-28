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Έντεκα νεκρούς από τη συντριβή αεροσκάφους στο Τομπλέν της Γαλλίας ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το αεροπλανο ανήκε σε σχολή ελεύθερης πτώσης. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες- πέντε εκπαιδευτές και πέντε μαθητές. σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

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Στο σημείο κατευθυνόταν ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο περιφερειακός νομάρχης Ιβ Σεγκί δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό BFM ότι το αεροσκάφος φάνηκε να υπέστη ζημιά πριν πέσει κάθετα στο έδαφος. Η συντριβή σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή κοντά σε εμπορικό κέντρο.

«Λίγα μόνο μέτρα διαφορά και και θα μπορούσαμε να έχουμε παράπλευρες απώλειες», δήλωσε ο Σεγκί.