Έντεκα νεκρούς από τη συντριβή αεροσκάφους στο Τομπλέν της Γαλλίας ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Το αεροπλανο ανήκε σε σχολή ελεύθερης πτώσης. Ο πιλότος και οι 10 επιβαίνοντες- πέντε εκπαιδευτές και πέντε μαθητές. σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.
Στο σημείο κατευθυνόταν ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, σύμφωνα με το Reuters.
Ο περιφερειακός νομάρχης Ιβ Σεγκί δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό BFM ότι το αεροσκάφος φάνηκε να υπέστη ζημιά πριν πέσει κάθετα στο έδαφος. Η συντριβή σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή κοντά σε εμπορικό κέντρο.
«Λίγα μόνο μέτρα διαφορά και και θα μπορούσαμε να έχουμε παράπλευρες απώλειες», δήλωσε ο Σεγκί.
BREAKING: A light aircraft has crashed in Tomblaine, France https://t.co/PAiZ4D1jU3— Sky News (@SkyNews) June 28, 2026
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/xjD8FhLuYE
ALERTE – Au moins 11 morts dans le crash d'un avion à Tomblaine, près de l’aéroport Nancy. pic.twitter.com/TwtFDPrtFz— Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 28, 2026
Un aéronef s'est crashé juste après son décollage en fin de matinée ce dimanche 28 juin à Tomblaine dans le Grand Nancy. A son bord, 11 personnes dont 5 instructeurs de parachute, 5 élèves et un pilote aguerri. Aucun n'a survécu, selon les autorités. #JT13h pic.twitter.com/1hxj1Pq8Tg— franceinfo (@franceinfo) June 28, 2026