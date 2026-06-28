Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα εντεκάχρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια στην Καραμπαγέδα, στο βόρειο τμήμα της Βενεζουέλας, τρεις ημέρες μετά τους φονικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή, όπως ανακοίνωσε η προσωρινή πρόεδρος της χώρας Ντέλσι Ροδρίγκες.

«Πριν από μερικά λεπτά, ένα αγόρι έντεκα ετών διασώθηκε στην Καραμπαγέδα. Αυτήν την ώρα, κάθε ζωή είναι πηγή ελπίδας για τη Βενεζουέλα», έγραψε η Ροδρίγκες στο X, συνοδεύοντας το μήνυμά της με βίντεο από τη διάσωση του παιδιού.

Advertisement

Advertisement

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.400 το Σάββατο, καθώς ξένες ομάδες διάσωσης εισέρχονταν στη χώρα και οι αρχές συνέχιζαν τις εντατικές έρευνες για επιζώντες στις σκληρότερα πληγείσες παραθαλάσσιες περιοχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP- Reuters