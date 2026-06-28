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Η υπουργός ενημέρωσε τις αρχές όταν ο σύζυγός της δεν επέστρεψε στη βάρκα, σημαίνοντας άμεσο συναγερμό για τον εντοπισμό του.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των Καραμπινιέρων διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού σάρωσης και σόναρ.

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο αγνοούμενος να υπέστη ξαφνική αδιαθεσία, ενώ η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τη συμπαράστασή της.

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Σε θρίλερ με αγωνιώδεις διαστάσεις έχει εξελιχθεί στην Ιταλία η εξαφάνιση του Luigi Cavallari, συζύγου της υπουργού Οικογένειας, Γεννητικότητας και Ίσων Ευκαιριών Eugenia Roccella, στα νερά της λίμνης Βίκο, στην επαρχία του Βιτέρμπο, βόρεια της Ρώμης.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο 84χρονος Cavallari βρισκόταν το απόγευμα του Σαββάτου σε βάρκα μαζί με τη σύζυγό του, σε περιοχή κοντά στο Ronciglione, όταν μπήκε στο νερό για μπάνιο και δεν ξαναβγήκε στην επιφάνεια. Τον συναγερμό φέρεται να σήμανε η ίδια η υπουργός, όταν αντιλήφθηκε ότι ο σύζυγός της δεν επέστρεφε στη βάρκα.

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Οι τελευταίες εξελίξεις

Οι έρευνες, σύμφωνα με ANSA, Sky TG24, Corriere della Sera και Repubblica, συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα. Στο σημείο επιχειρούν δύτες της Πυροσβεστικής και των Καραμπινιέρων, ενώ στις επιχειρήσεις έχουν προστεθεί ειδικά μέσα εντοπισμού, μεταξύ των οποίων sonar και υποβρύχιος εξοπλισμός σάρωσης.

Οι πρώτες επιθεωρήσεις σε βάθος περίπου 15 μέτρων δεν έδωσαν αποτέλεσμα, γεγονός που οδήγησε στην ενίσχυση των ομάδων από τη Ρώμη. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο Cavallari να υπέστη ξαφνική αδιαθεσία μέσα στο νερό. Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι η βάρκα δεν ήταν αγκυροβολημένη, κάτι που ενδέχεται να δυσχέρανε την άμεση προσέγγισή του.

Η περιοχή της λίμνης Βίκο είναι ιδιαίτερα δημοφιλής τα Σαββατοκύριακα, αλλά τα ιταλικά μέσα επισημαίνουν ότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί περιστατικά με επικίνδυνα ρεύματα και δίνες. Οι αρχές παραμένουν πολύ προσεκτικές στις διατυπώσεις τους, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση εντοπισμού του αγνοούμενου.

Ποιος είναι ο Luigi Cavallari

Ο Luigi Cavallari είναι αρχιτέκτονας και πανεπιστημιακός, πρώην καθηγητής στη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Gabriele d’Annunzio της Πεσκάρα. Με την Eugenia Roccella είναι παντρεμένοι επί δεκαετίες και, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, πρόσφατα είχαν γιορτάσει τους χρυσούς γάμους τους.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην Ιταλία, όχι μόνο λόγω της πολιτικής ιδιότητας της Roccella, αλλά και εξαιτίας των δραματικών συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό: μια ήρεμη έξοδος στη λίμνη μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε επιχείρηση αγωνίας.

Μήνυμα συμπαράστασης από τη Μελόνι

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην υπουργό της κυβέρνησής της, τονίζοντας ότι η ίδια και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου βρίσκονται κοντά στην Eugenia Roccella σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

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Οι επιχειρήσεις εντοπισμού συνεχίζονται, με τις ιταλικές αρχές να κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και τα μέσα ενημέρωσης να παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό την υπόθεση.